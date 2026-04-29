Rubén Rocha Moya, quien tomó posesión como gobernador de Sinaloa el 1 de noviembre de 2021, fue señalado este miércoles 29 de abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, tras una acusación presentada este miércoles en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se le imputa haber colaborado con la facción de “Los Chapitos” para facilitar sus operaciones y distribución de drogas hacia ese país.

De acuerdo con la investigación, el mandatario habría recibido apoyo de este grupo criminal durante su proceso electoral mediante actos de presión contra sus adversarios, y posteriormente, ya en el cargo, habría permitido que operaran sin intervención de las autoridades estatales.

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Las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas, son por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas; por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ayer se recibieron solicitudes de extradición de diversas personas por parte del gobierno de Donald Trump.

Por lo anterior, el gobernador morenista de Sinaloa, podría ser sentenciado a cadena perpetua o a una pena mínima de 45 años de prisión, en caso de ir a juicio y ser declarado culpable de las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos por nexos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, no es la primera vez que Rocha Moya es relacionado con temas de narcotráfico, EL UNIVERSAL hace un recuento de los casos.

Foto: Especial

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El asesinato de Héctor Melesio Cuén

El 25 de julio de 2024, en Culiacán, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaoloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, fue asesinado y en un inicio la fiscalía estatal sostuvo que el crimen ocurrió durante un intento de robo de vehículo.

Sin embargo, el 10 de agosto de ese año surgió un señalamiento que cambió el enfoque del caso: una carta atribuida a Ismael “El Mayo” Zambada aseguró que ese mismo día estaba prevista una reunión entre Cuén, el gobernador Rubén Rocha Moya y el propio capo, y que el homicidio habría ocurrido en ese contexto, lo que colocó a Rocha en el entorno directo previo al asesinato.

Héctor Melesio Cuén Ojeda. Foto: Especial

Tras la difusión de ese documento, las acusaciones contra Rocha se centraron en su posible presencia en dicha reunión, aunque sin que se le imputara formalmente el crimen. El señalamiento cobró mayor relevancia cuando la Fiscalía General de la República intervino el caso el 16 de agosto de 2024 y detectó inconsistencias en la investigación estatal, incluyendo dudas sobre el lugar real del asesinato y posibles irregularidades en la evidencia, lo que debilitó la versión inicial del robo y abrió la posibilidad de que el homicidio estuviera ligado a un encuentro previo.

Pese a estos señalamientos, hasta ahora no existe una acusación judicial directa contra Rocha Moya por la muerte de Cuén. El gobernador ha negado haber participado en cualquier reunión con Cuén y con Zambada, y sostuvo que el día del asesinato se encontraba fuera del país. Así, las acusaciones en su contra se mantienen en el ámbito de versiones y cuestionamientos derivados de la carta y de las fallas en la investigación, sin que hayan sido confirmadas por autoridades judiciales.

Son relaciones personales no vínculos

De acuerdo con la columna de Carlos Loret de Mola titulada "Rocha ´el Sincero´”, publicada el 25 de septiembre del 2025 en 2021 el entonces candidato Rubén Rocha Moya fue citado por el gabinete de Seguridad federal para revisar información del Centro Nacional de Inteligencia. Según la versión del columnista, en ese encuentro se le señalaron presuntos vínculos con narcotraficantes, ante lo cual Rocha habría respondido que no tenía vínculos, sino relaciones personales en un contexto donde —según su dicho— la dinámica en Sinaloa obliga a interactuar con esos actores.

Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, y Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa Foto: Presidencia /Cuartoscuro.com

La columna sostiene que, tras ese episodio, la candidatura de Rocha fue avalada y posteriormente ganó la elección. También refiere que durante la campaña el propio político habría reiterado la necesidad de establecer algún tipo de coordinación en ese entorno, en una interpretación que el autor vincula con la realidad de seguridad en el estado y con el desarrollo del proceso electoral de ese año.

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Infiltrado en la Secretaría de Seguridad Pública

En agosto de 2025 EL UNIVERSAL publicó datos de un informe clasificado de la Secretaría de la Defensa Nacional, tras la filtración conocida como Guacamaya Leaks, en el que se señala que existía una posible infiltración dentro de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa que operó tanto durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel como en el inicio de la administración de Rubén Rocha. De acuerdo con el documento, esta situación habría permitido el flujo de información sensible hacia el Cártel de Sinaloa.

El caso se remonta al 22 de agosto de 2022, cuando autoridades federales y estatales detuvieron a Heibar Tapia, hijo de un operador cercano a Ismael “El Mayo” Zambada. Ese mismo día, comunicaciones intervenidas revelaron que integrantes del grupo criminal tenían conocimiento casi inmediato del operativo, lo que encendió alertas sobre una posible filtración desde instancias de seguridad.

Un documento clasificado del Caso Zarigüeya detalla tres llamadas telefónicas entre integrantes del Cártel de Sinaloa. Foto: Especial

En las llamadas interceptadas se menciona a una persona cercana al entonces secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, quien presuntamente enviaba información relevante sobre movimientos de autoridades municipales, estatales y federales. Según el informe, esta filtración permitía al grupo criminal anticipar acciones y reaccionar rápidamente ante operativos.

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Estos hallazgos forman parte del denominado “Caso Zarigüeya”, documento que advierte posibles actos de corrupción e infiltración institucional en Sinaloa. No obstante, la información se centra en la operación dentro de las estructuras de seguridad y en el periodo de los gobiernos mencionados, sin que se establezca una acusación directa contra el gobernador Rocha Moya.

Difunden falsa investigación contra gobernadores

En junio de 2025 por medio de redes sociales se difundió la noticia de que el departamento de Estados Unidos había impuesto sanciones a gobernadores mexicanos por supuestamente tener vínculos con los cárteles de las drogas, sin embargo, las embajadas de Estados Unidos en México y de México en Estados Unidos desmintieron acusaciones.

Entre la falsa acusación estaban los gobernadores:

Rubén Rocha (Sinaloa).

Américo Villareal (Tamaulipas).

Samuel García (Nuevo León).

Layda Sansores (Campeche).

Ricardo Monreal (Exgobernador de Zacatecas).

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Llegada a la gubernatura

De acuerdo con la columna de Salvador García Soto titulada “Rocha Moya: ‘No nos hagamos pendejos’”, en agosto de 2021, en Culiacán, Rubén Rocha Moya ya era gobernador electo tras ganar los comicios de julio. En ese contexto, relató que su candidatura surgió a petición del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le pidió competir, lo que marcó el inicio de su camino hacia el poder en Sinaloa.

En ese mismo testimonio, el columnista señala que Rocha Moya reconoció haber buscado acercamientos en el estado para poder gobernar, al afirmar que en Sinaloa “todo mundo sabe cómo está la cosa”. Según esa versión periodística, el entonces gobernador electo habría admitido que era necesario contar con ciertos avales en el contexto local para llegar al cargo.

Foto: Especial

Por otra parte, en una declaración posterior realizada durante la Feria Internacional del Libro en Culiacán, Rocha Moya explicó que dentro de Morena no fue inicialmente el perfil favorecido en las encuestas internas. Señaló que, según le comentó Ricardo Monreal Ávila, en dos mediciones internas otro aspirante encabezaba las preferencias, pero ambas fueron suspendidas antes de hacerse públicas.

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El propio Rocha Moya añadió que, de acuerdo con su versión, el entonces presidente intervino al revisar los resultados y cuestionar por qué no había sido seleccionado, al considerar que tenía una ventaja amplia en intención de voto. Con estos elementos —la decisión política desde el nivel federal y los ajustes en el proceso interno del partido— se configuró su postulación, que posteriormente derivó en su triunfo electoral y llegada a la gubernatura de Sinaloa.

Alianza Mexicana de Abogados presenta denuncias ante la FGR

Más recientemente, en febrero de 2026, integrantes de organizaciones como la Alianza Mexicana de Abogados y la Federación de Abogados de Sinaloa presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada contra el gobernador Rubén Rocha Moya, a quien acusan de presuntas conductas delictivas en el contexto de la crisis de inseguridad en la entidad. Los denunciantes señalaron posibles delitos como ejercicio indebido del servicio público, uso ilícito de atribuciones, encubrimiento y delitos vinculados con la delincuencia organizada, además de referir declaraciones previas del mandatario en las que habría reconocido la necesidad de acercarse a “poderes fácticos” para gobernar.

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Los abogados argumentaron que dichas declaraciones, sumadas a lo que consideran omisiones frente a la violencia persistente —reflejada en homicidios, privaciones de la libertad y robos—, podrían evidenciar una posible colusión con grupos delictivos. Por ello, solicitaron que la autoridad federal integre una carpeta de investigación y determine si existen elementos para proceder penalmente, y advirtieron que, en caso de no haber avances, acudirán a instancias internacionales como el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta el momento, el gobierno estatal no había fijado una postura oficial sobre la denuncia

¿Quién es Rubén Rocha?

Rubén Rocha Moya tomó posesión como gobernador de Sinaloa el 1 de noviembre de 2021. Su administración ha estado marcada por la guerra en territorio sinaloense entre Chapitos y Mayitos, facciones del Cártel de Sinaloa en conflicto desde septiembre de 2024.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Foto: Especial

Nació el 15 de junio de 1949 en Badiraguato, Sinaloa. Actualmente tiene 76 años de edad. En su juventud fue maestro de educación primaria, posteriormente fue profesor de física y matemáticas a nivel bachillerato.

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Entre 1989 y 1992 fue secretario general de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), de la que llegó a ser rector de 1993 a 1997.

Su carrera política inició en 1968, como militante de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Formó parte del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), luego pasó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en 2017 se sumó a Morena.

Antes de ser gobernador, trabajó en las administraciones de Jesús Aguilar Padilla (2005-2010) y de Qurino Ordaz Coppel (2017-2021), en ambos casos como coordinador de asesores.

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