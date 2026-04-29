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Culiacán, Sin.- En relación a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, contra el gobernador y nueve funcionarios y ex funcionarios, entre ellos el vicefiscal general, Damaso Castro Zaavedra, el órgano autónomo de justicia aclaro que en México rige el principio de presunción de inocencia.
A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado dio respuesta a los señalamientos de las autoridades norteamericanas, en el sentido que ninguna persona puede ser considerada responsable sin que medie resolución la autoridad judicial competente.
Según la información divulgada la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en la Unión Americana, se presentaron cargos por el delito de narcotráfico en contra de Rubén Rocha Moya y nueve personas más, entre ellos, el Vicefiscal general del Estado.
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En relación a esta imputación, en el documento, se cita que toda actuación en materia de procuración de justicia debe conducirse con estricto apego al debido proceso, la legalidad y el respeto a la soberanía nacional.
Sobre esta misma acusación, en el que se le menciona, a través de las redes sociales, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil rechazó los señalamientos que se han dado a conocer, por considerar que no tienen fundamento.
Cito: “En mi vida siempre he actuado con apego a la legalidad y con la responsabilidad en el servicio público; desde Culiacán seguimos trabajando, atendiendo a la gente y cumpliendo todos los días”.
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