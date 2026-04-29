El asesinato de tres personas en Juchitán de Zaragoza, entre los que se encuentra David López Valdivieso, sobrino del secretario Jesús Romero López, apunta a una disputa por la venta de marihuana en este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec, según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.

En las indagatorias se presume que Erick C. M., una de las víctimas, se dedicaba a la venta de marihuana y con ello empezó a quitar o disputar el mercado a Lugger Orozco Sibaja, quien presuntamente dominaba desde hace años este negocio ilícito.

La principal hipótesis de la Fiscalía General de Oaxaca se sostiene, entre otros datos de prueba no revelados para no comprometer la investigación, en conversaciones vía celular entre Lugger Orozco con una de las víctimas minutos antes de que ocurriera el triple homicidio.

Foto: Especial

El 18 de abril de 2026, sujetos armados dispararon contra un grupo de jóvenes en el sitio conocido como “El Domo” en Juchitán de Zaragoza. En la agresión, murieron tres y uno más resultó con heridas de bala.

Al día siguiente del triple homicidio se confirmó que entre las víctimas se encontraba David López Valdivieso, sobrino del secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, e hijo de Angelino López Cortés, subsecretario en la Secretaría de Gobierno del gobierno de Oaxaca. También murió un mototaxista identificado como Héctor J. S. M., quien no tenía ninguna relación con las demás personas fallecidas, salvo que ese día les prestó el servicio de transporte.

En el supuesto perfil de Instagram de Erick C. M., se observa que presumía armas y marihuana. En una de las imágenes se aprecia que se coloca un arma de fuego tipo escuadra sobre sus sienes.

Así ocurrió el triple homicidio

Las investigaciones muestran que el día del triple homicidio, Lugger Orozco se citó con una de las víctimas en el lugar conocido como “El Domo” – un sitio que, tras este crimen, fue identificado como un espacio dedicado a la venta de drogas. A este lugar acude acompañado de David López y la víctima sobreviviente, a bordo de un mototaxi; y son recibidos con disparos de armas de fuego.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que logró la aprehensión de Lugger Orozco a través del uso de tecnología, tras ubicarlo mediante un sistema de geolocalización.

La ejecución de este triple homicidio también puso al descubierto la organización de fiestas en Juchitán de Zaragoza, en las que circula la venta de drogas o estupefacientes a jóvenes. Y que los presuntos involucrados están relacionados con grupos criminales que operan en la región del Istmo de Tehuantepec.

La madre del detenido Lugger Orozco afirmó en un video que su hijo es inocente, que se le están fabricando delitos y que durante el operativo en que fue aprehendido se realizó sin una orden de cateo y sin una orden de aprehensión.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL