María Elena Sibaja Martínez, madre de Lugger Orozco Sibaja, aseguró que su hijo no es responsable del asesinato del sobrino del secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, y de otros dos jóvenes en el municipio de Juchitán de Zaragoza.

En una videograbación, denunció que los elementos de la Fiscalía General del Estado ingresaron a su casa alrededor de las 2:20 horas de la mañana sin una orden de cateo y sin una orden de aprehensión. En la irrupción a su domicilio, los agentes informaron que estaban buscando a una persona de nombre Francisco; y destruyeron las cámaras de vigilancia que se encontraban en su hogar.

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Ayer, la Fiscalía de Oaxaca informó que detuvo a Lugger Orozco Sibaja, a quien señala como uno de los presuntos autores materiales de David López Valdivieso, sobrino del secretario de Gobierno, Jesús Romero López, e hijo del subsecretario de dicha dependencia, Angelino López López. En ese ataque armado registrado el pasado 18 de abril de 2026, también fueron asesinados otros dos jóvenes.

Y según la Fiscalía, su aprehensión se basó en el uso de tecnología. “Especialistas lograron la vinculación del imputado mediante el análisis de datos de geolocalización y la intervención estratégica de una cuenta bancaria vinculada al caso, lo que permitió trazar una ruta científica sobre su participación en el multihomicidio”, sostuvo.

#VIDEO 🚩 Madre denuncia detención ilegal de su hijo y presunta fabricación de culpable en caso de multihomicidio en Juchitán, donde fue asesinado el sobrino del secretario de Gobierno de Oaxaca



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La madre de Lugger Orozco detalló que los elementos de seguridad ingresaron a su domicilio, arrancaron todas las cámaras de vigilancia, se llevaron el disco duro y le impidieron usar su celular y el de su hijo para grabar.

“Llegaron a mi casa y arrancaron todas las cámaras, se llevaron el disco duro, las cámaras de arriba de nuestra casa lo rompieron. Mi teléfono me lo quitaron porque yo quería grabarlos, me quitaron mi teléfono y no me permitieron usarlo. El teléfono también de mi hijo.

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“A mi hijo no lo agarraron donde ellos dicen, ellos están mintiendo. Nadie de nosotros sabía cuando ellos entraron y nos amenazaron, nos asustaron con sus armas, como si fuéramos nosotros los delincuentes. Estaba dormida con mis nietos y mis nietas, y entraron sin ninguna orden, llegaron a registrar, a tirar, a hacer cosas y que buscaban a un tal Francisco. Mi hijo no se llama Francisco”, declaró a través de un video.

María Sibaja exigió a las autoridades responsables y a la Fiscalía General de Oaxaca que aclaren el motivo de su detención, e insistió en que las autoridades han mentido sobre el lugar en que fue detenido su hijo.

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afcl/LL