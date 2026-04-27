Muna, Yucatán.- Una sangrienta riña en plena vía pública en este municipio tuvo como saldo un hombre muerto, tras recibir varios machetazos.

Los hechos se registraron en la intersección de las calles 21 entre 10 y 12 del barrio de Tepakán, donde el sujeto identificado como “El Perro”, sufrió heridas en la cabeza y pecho provocadas por un sujeto que lo agredió con un machete.

Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja de Ticul, los cuales solo confirmaron que el hombre ya había fallecido.

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Los primeros reportes indican que el trágico hecho se originó por viejas rencillas que la víctima tenía con su agresor, quien logró darse a la fuga.

Hasta este lunes, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantienen operativo en el municipio con el fin de dar con el presunto responsable.

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