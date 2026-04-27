Zumpango, Méx.- Silvestre Cebada y su esposa Teodora Lemus llegaron este lunes de Mérida al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y para regresar a su casa, en la Ciudad de México, utilizaron el Tren Felipe Ángeles, al cual abordaron si pagar, pues aprovecharon la gratuidad por ser adultos mayores.

“Está muy bien el servicio y el aeropuerto está muy tranquilo. El de la Ciudad de México está bonito también pero hay mucha gente. Este, a mi parecer está muy bien aunque digan que no. Mi esposa y yo vemos que está muy bien, siempre hay gente que critica porque están en contra del gobierno”, dijo Silvestre.

Para llegar al aeropuerto el pasado fin de semana, lo hicieron mediante el Mexibús. Para llegar a ese transporte, explicó Silvestre, tuvieron que ir a Ciudad Azteca y posteriormente transbordar en Ojo de Agua, para dirigirse al AIFA. Tampoco pagaron, pues también aplica la gratuidad por ser adultos mayores.

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Durante su estancia en Mérida supieron de la inauguración del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA y por eso decidieron utilizarlo para volver a su casa, al considerar que sería más rápido y directo.

“El tren es más barato y más rápido, en autobús es más tardado y caro, más de hora y media. Y un taxi no lo considero por caro y como tenemos la posibilidad de entrar gratis, por eso decidimos regresarnos en tren.

La pareja ya usó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles dos veces, el año pasado viajaron a Chiapas y ahora a Mérida y explicaron que con el Tren Felipe Ángeles, ya piensan en un futuro viaje que salga también de la terminal aeroportuaria ubicada en el municipio de Zumpango, Estado de México.

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Ambos abordaron el tren en la terminal del AIFA a las 12:03 del día, partiendo con dirección a Buenavista a las 12:06, sitio al que llegaron a la 1:15 de la tarde, es decir, después de una hora con nueve minutos.

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