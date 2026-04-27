Cuauhtémoc, Méx. – Para utilizar el Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA es necesario que los usuarios cuenten con la tarjeta de Movilidad Integrada, pues la tarjeta actual del Tren Suburbano no permite el acceso ni salida en el nuevo ramal.

Acceso a Tren Felipe Ángeles al AIFA solo será con tarjeta de Movimex. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Andenes A y B son exclusivos para el AIFA

Las personas que piensen en utilizar el nuevo tren deben tomar en cuenta también que los andenes A y B son los exclusivos para el abordaje con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Una vez en la estación Buenavista, hay un arco con la señalética del Tren Felipe Ángeles y torniquetes nuevos por los que deben colocar la tarjeta de Movilidad Integrada, la cual puede ser recargada en las máquinas que se ubican en la misma estación, pagando en efectivo o con tarjeta de débito.

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Acceso a Tren Felipe Ángeles al AIFA solo será con tarjeta de Movimex. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Acceso a Tren Felipe Ángeles al AIFA solo será con tarjeta de Movimex. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

El tiempo estimado de salida entre cada tren es de aproximadamente 30 minutos, para después salir cruzando por las estaciones de Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería, Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga y Xaltocán.

En cada una de esas estaciones el Tren Felipe Ángeles hace parada para que aborden pasajeros; sin embargo, la tarjeta de Movilidad Integrada será necesaria para poder salir de ciertas estaciones.

En dirección a la terminal aeroportuaria, la tarjeta del Tren Suburbano no servirá si quieren salir en las estaciones de Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga, Xaltocán y AIFA. Para salir deben portar la tarjeta de Movilidad Integrada.

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¿En qué estaciones no sirve la tarjeta del Tren Suburbano?

Y quienes viajen provenientes del AIFA, la tarjeta del Tren Suburbano no les servirá para salir en las estaciones:

Xaltocán

Cajiga

Prados Sur

Teyahualco

La Loma

Cueyamil

Buenavista

Solo podrán salir con la tarjeta de Movilidad Integrada.

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