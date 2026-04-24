La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su gobierno analiza la implementación de una sola tarjeta de movilidad para el transporte público que conecta a la Ciudad de México con el Estado de México, con el objetivo de homologar los sistemas de pago en la zona metropolitana del Valle de México.

Durante su conferencia, la mandataria explicó que este modelo ya se aplica en proyectos como el Tren Insurgente y que también se contempla para el Tren Felipe Ángeles, el cual será inaugurado este domingo.

Sheinbaum Pardo señaló que la meta es que exista una sola tarjeta para todos los sistemas de transporte, aunque reconoció que será necesario coordinarse con el gobierno del Estado de México para lograr la homologación, ya que actualmente cuenta con su propio sistema.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (24/04/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“Va a llevar unos meses poderlo igualar, homologar, pero sí se va a hacer”, afirmó, al destacar que esta medida también busca facilitar el acceso al transporte y eliminar requisitos como el saldo mínimo.

La presidenta subrayó que esta estrategia forma parte del proceso de modernización y simplificación del transporte público en la zona metropolitana, con miras a ofrecer un servicio más integrado a los usuarios.

Como parte de la modernización en la Ciudad de México, la Tarjeta de Movilidad Integrada también vive en el celular, es decir, los usuarios pueden pagar su acceso al Metro, Metrobús y otros sistemas de transporte con una versión digital de la tarjeta, esto, sin necesidad de cargar el plástico.

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Dicha tarjeta digital de Movilidad CDMX se activa a través de la App CDMX, disponible de forma gratuita en Google Play.

Desde el pasado 23 de febrero, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, invitó a todas y todos los usuarios del transporte a utilizar la tarjeta virtual de Movilidad Integrada para ingresar a las estaciones, destacando además que es la nueva opción como una aportación importante de la Agencia Digital de Innovación Pública.

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