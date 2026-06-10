Los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio se enfrentarán este miércoles en el Juego 4 de las Finales de la NBA, mientras la noche cae en el Madison Square Garden. A continuación, el horario y los canales para ver el duelo.

Miércoles, 10 de junio

New York Knicks vs San Antonio Spurs | 18:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de NBA League Pass y Amazon Prime Video.

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New York Knicks y San Antonio Spurs en las finales de la NBA - Foto: EFE

¿Cómo llegarán los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio al Juego 4 en las Finales de la NBA?

La última vez que los Knicks de Nueva York perdieron un partido, no volvieron a hacerlo hasta un mes y medio después.

Cuando quedaron abajo ante Atlanta en la primera ronda de los playoffs de la NBA, la desesperación se convirtió en dominio. Los Knicks ganaron 13 partidos seguidos, muchos de ellos por paliza, en una de las rachas de postemporada más impresionantes en la historia de la NBA.

Ahora no necesitan hacer nada tan dramático. Con una ventaja de 2-1 sobre los Spurs de San Antonio en las Finales de la NBA, un simple registro de 2-2 en lo que resta de la temporada le daría a Nueva York su primer campeonato desde 1973.

Así que, tras perder el Juego 3, los Knicks no necesitan una reestructuración. Pero sí necesitan ser mejores.

“Tenemos un grupo veterano. Nadie está, entre comillas, entrando en pánico ni nada por el estilo. Todo el mundo está decepcionado de que no salimos a ejecutar y a jugar al nivel que sentimos que es nuestro estándar. Eso no le quita nada a San Antonio, pero sentimos que podemos jugar mucho mejor de lo que lo hicimos", dijo el martes el entrenador de los Knicks, Mike Brown.

“Tenemos ganas de salir a la cancha y demostrarlo”.

El Juego 4 es este miércoles en una serie en la que el equipo visitante ha ganado los tres partidos, apenas la segunda vez que eso ocurre en las Finales de la NBA.

Los Spurs se le fueron encima a los Knicks desde el inicio y luego los superaron en el cierre en su victoria 115-111 el lunes. Victor Wembanyama controló las acciones en ambos lados con 32 puntos, ocho rebotes, seis asistencias y tres tapones.

Sin mostrar miedo ante un ambiente hostil como visitante en el primer partido de Finales de la NBA en el Madison Square Garden desde 1999 —tal como no lo hicieron al ganar un Juego 7 como visitantes ante el campeón defensor Oklahoma City en las finales de la Conferencia Oeste—, Wembanyama y los Spurs volvieron a parecer un equipo que podría ganar un título sin antes pasar por los dolores de crecimiento que otros grupos jóvenes sí han tenido.

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New York Knicks y San Antonio Spurs en las finales de la NBA - Foto: AP

“Ya veremos. Pero yo apostaría que sí, es posible”, manifestó Wembanyama.

Los Spurs lo creían incluso después de perder dos partidos en San Antonio, lo que significa que para ganar el título tendrían que convertirse en el primer equipo en lograrlo tras comenzar 0-2 en su propia cancha. Es una convicción construida a partir de tener a uno de los mejores jugadores del mundo y muchísimo talento a su alrededor, un grupo tan seguro de sí mismo que los jugadores no le dieron demasiada importancia a su logro del lunes.

“No quería que nos pusiéramos demasiado contentos por una victoria y nos conformáramos y levantáramos un poco el pie del acelerador para el próximo partido. Pero creo que desde el final del Juego 2 hemos seguido confiados en que vamos a ganar esta serie, y eso es lo que planeamos hacer”, dijo el escolta Stephon Castle, quien anotó 23 puntos.

La primera derrota de los Knicks desde el 23 de abril no los hizo salir corriendo a buscar soluciones, porque estaban buscando constantemente maneras de mejorar incluso cuando lo único que hacían era ganar.

“En cada partido, sin importar cuál sea la situación, estamos creciendo como equipo. Creo que estamos aprendiendo y mejorando —obviamente antes de anoche—. Pase lo que pase, vamos a mantenernos unidos. Vamos a ejecutar, vamos a ser mejores. Así tiene que ser nuestra mentalidad de aquí en adelante”, señaló Jalen Brunson.

Los Knicks se ponen 2-0 en las Finales de la NBA - Foto: EFE

Hay cosas que corregir. Karl-Anthony Towns no está anotando en el cuarto periodo. Wembanyama claramente ha encontrado maneras de hacerle daño a los Knicks en el último partido y medio, después de haber tenido dificultades —según sus estándares— antes de eso. Tienen que perder menos balones y defender mejor sin cometer faltas, sin importar lo que Brown haya pensado del arbitraje en el Juego 3.

Los Knicks hicieron suficientes de esas cosas bien como para encadenar la segunda racha de victorias más larga en la historia de la postemporada. Ahora tienen que recuperarse rápido de una derrota, o viajarán a San Antonio para el Juego 5 con la serie empatada.

“Tenemos, ¿qué?, 13 partidos seguidos, 50 días de video para mostrar cómo se ve cuando estamos en nuestro mejor nivel. Así que tenemos buen material. Volveremos a nuestros fundamentos, a lo que nos hace grandes, a lo que nos hizo grandes, y volveremos al trabajo”, añadió Towns.