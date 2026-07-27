La Policía hondureña detuvo a un mexicano en San Pedro Sula por el robo de más de 100 mil pesos en cajeros automáticos.

En un comunicado, la policía dijo que el mexicano, de 25 años, originario de Culiacán y residente del Barrio el Centro, fue detenido “en flagrancia” en una operación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la Oficina Central Nacional (OCN) INTERPOL Honduras, y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

El mexicano, cuyo nombre no se dio a conocer, fue arrestado cerca de un cajero automático en el bulevar del Norte, sector Los Álamos, después de que el departamento de seguridad del banco detectara transacciones irregulares que comprometían el funcionamiento del sistema de los cajeros automáticos.

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Las investigaciones revelaron que el detenido presuntamente “formaba parte de una modalidad delictiva basada en la manipulación de los sistemas informáticos de cajeros automáticos”. En otras palabras, hackeaba los cajeros.

“Las indagaciones establecen que, tras obtener previamente acceso al sistema interno de un ATM, los responsables utilizaban un algoritmo y un programa instalado en un teléfono celular para enviar códigos que les permitían autorizar retiros de efectivo sin utilizar tarjetas bancarias”, explicó la policía hondureña en el comunicado.

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Según la policía, el primer incidente fue detectado en un cajero automático ubicado en una agencia de la 7 calle de San Pedro Sula, donde se registraron múltiples transacciones anómalas.

Horas más tarde, el sistema de seguridad del banco emitió la alerta en Los Álamos, donde el acusado utilizó el mismo procedimiento y retiró una cantidad considerable de dinero.

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En total, le fueron decomisados al mexicano 190 mil lempiras en efectivo (equivalentes a 123 mil 837 pesos mexicanos), distribuidos en billetes de 500 lempiras (326 pesos). También se le decomisó un teléfono celular marca Google que, se presume, habría sido utilizado para hackear el sistema informático de los cajeros automáticos.

El comunicado detalla que, de acuerdo con las investigaciones, el mismo procedimiento se utilizó en distintos cajeros automáticos de San Pedro Sula, por lo que se investiga si hay otros implicados y a cuánto asciende el monto robado.

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El mexicano quedó a disposición de las autoridades hondureñas.

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