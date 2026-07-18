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Tegucigalpa.- Un sismo de magnitud 5.3 se registró este sábado en las aguas del mar Caribe, frente a la costa del departamento de Gracias a Dios, en el este de Honduras y fronterizo con Nicaragua, sin que hasta el momento se reporten víctimas ni daños materiales, informó una fuente oficial.
El país centroamericano se encuentra en una región con alta actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas.
Sin embargo, la mayoría de los temblores tienen lugar en el océano Pacífico, con mayor frecuencia en El Salvador y Nicaragua, que comparten fronteras con Honduras, así como Guatemala, que el viernes fue sacudida por dos sismos de 5 y 5.6.
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Según los informes preliminares de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias, el temblor se produjo a las 10.08 hora local (16.08 GMT) y su epicentro se localizó a 369 kilómetros en el mar Caribe, al noroeste de Raya, en el municipio de Ramón Villeda Morales.
El sismo tuvo una profundidad de 30 kilómetros, según los datos técnicos de los organismos de monitoreo.
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Las autoridades de protección civil indicaron que, pese a la magnitud del sismo, hasta el momento no se reportan afectaciones en tierra firme ni interrupciones en los servicios básicos de las comunidades cercanas.
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