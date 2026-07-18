Ante la llegada de las vacaciones de verano y el inicio de la segunda mitad del 2026, surgió una duda entre los trabajadores que desean saber cuántos Días de Descanso Obligatorios quedan lo que resta del año.

La respuesta resulta poco alentadora para muchos, pues quedan menos de la mitad, pues aunque la Ley Federal del Trabajo (LFT) reconoce 9 días festivos cada año, se debe descartar dos de ellos, pues están vinculados a procesos electorales y son válidos únicamente cada seis años. Por lo que este 2026 sólo se podrá gozar de 7 días oficiales.

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Cada año, la LFT otorga nueve días de Descanso Obligatorio. Foto: Pixabay

¿Cuántos días festivos quedan el resto del 2026?

Al inicio de cada año suele haber un Día de Descanso Obligatorio por mes, iniciando con el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración al 5 de febrero, Día de la Constitución y el tercer lunes de marzo, por el natalicio de Benito Juárez.

El mes de abril queda exento de descansos, pero el 1 de mayo llega el Día del trabajo para reducir la carga laboral. Además, en muchas empresas otorgan de manera voluntaria algunas fechas de la Semana Santa.

Transcurriendo estas fechas clave, de acuerdo con la LFT sólo restan 3 Día de Descanso Obligatorio:

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El 16 de septiembre por el Día de la Independencia

El 16 de n noviembre (en conmemoración del 20 de noviembre)

El 25 de diciembre por Navidad

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De acuerdo con la LFT, los trabajadores que deban presentarse a laborar de manera habitual en estas fechas, tendrán derecho a recibir un salario triple. Foto: Pixabay

Finalmente, cabe señalar que según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), los días de Descanso Obligatorio son aquellos que no son laborables. Sin embargo, las personas trabajadoras que deban presentarse a laborar deben recibir su salario diario más uno doble, es decir, un salario triple.

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