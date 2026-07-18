La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que rescató a un puercoespín mexicano arborícola en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán con apoyo de Protección Civil estatal.

Por medio de redes sociales, la autoridad ambiental a sostuvo que el ejemplar presentaba una lesión en la nuca y la pérdida del globo ocular derecho, por lo que fue trasladado a Morelia para recibir atención médico veterinaria especializada.

De acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, el puercoespín mexicano arborícola es una especie amenazada y sus poblaciones enfrentan afectaciones por la pérdida y degradación de su hábitat por el cambio de uso de suelo y la deforestación.

Lee también Detienen a una persona por transportar casi 3 mil ejemplares de pepino de mar en BC; especie cuenta con protección especial

El Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), un centro de conservación de flora y fauna silvestre ubicado en la reserva ecológica "El Zapotal", en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, afirma que el puercoespín es una especie de hábitos nocturnos y solitario, que utiliza las ramas de los árboles para desplazarse, aunque también se les puede ver en el suelo.

Asegura que las púas de estos animales son importantes para su defensa y ataque ya que en realidad "son pelos modificados que han quedado cubiertos de gruesas placas de queratina y se insertan en la musculatura".

[Publicidad]

Cuando sus púas se sueltan de su cuerpo, penetran muy fácilmente la piel de otro animal y son difíciles de extraer debido a que la punta de cada una posee un pequeño gancho.

Según la plataforma iNaturalist, la especie se puede encontrar en países como Costa Rica, El Salvador, Perú, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Nicaragua y posiblemente en Belice. Hasta el momento no reporta medidas o programas de conservación para la especie y entre sus principales riesgos se encuentran la destrucción de bosques tropicales y templados, así como la caza.

🌿En el municipio de Lázaro Cárdenas, #Michoacán, personal de la Profepa, con apoyo de Protección Civil del municipio, rescató un puercoespín mexicano arborícola, el cual presenta una lesión en la nuca y la pérdida del globo ocular derecho. Por ello, fue trasladado a Morelia,… pic.twitter.com/YPDQKV426Q — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 17, 2026

nro