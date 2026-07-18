La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que colaboró en el aseguramiento de 2 mil 994 ejemplares de pepino de mar (Isostichopus fuscus), una especie sujeta a protección especial y cuyos ejemplares eran transportados ilegalmente por una persona que finalmente fue detenida en el estado de Baja California.

Por medio de un comunicado, la autoridad ambiental a cargo de Mariana Boy Tamborrell detalló que dicha persona transportaba los invertebrados marinos en un vehículo que viajaba sobre la carretera San Felipe-Ensenada el pasado 16 de julio.

Aseguró que luego de atender el reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dos inspectores de la Profepa acudieron al lugar, donde, junto a personal de la Secretaría de Marina (Semar) identificaron a los ejemplares de vida silvestre al interior de 39 bolsas transparentes de plástico.

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Detienen a una persona por transportar casi 3 mil ejemplares de pepino de mar en Baja California (18/07/2026). Foto: Profepa

Indicó que la persona que los transportaba no contaba con la autorización emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para amparar su legal procedencia, por lo que fue detenida y enviado al Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR) para seguir con las investigaciones. El vehículo y los ejemplares marinos también fueron asegurados.

Pepino de mar, una especie sujeta a protección especial

Detienen a una persona por transportar casi 3 mil ejemplares de pepino de mar en Baja California (18/07/2026). Foto: Profepa

El pepino de mar se encuentra incluido en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de "Sujeto a Protección Especial", así como en el Apéndice III de la CITES. De acuerdo a la Semarnat, las especies "sujetas a protección especial" son aquellas que podrían estar amenazadas, por lo que resulta importante su recuperación y conservación. Otras especies incluidas en esta lista son el sapo verde sonorense y la garza azul.

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Asimismo, el pepino de mar se caracteriza por su cuerpo alargado que mide entre 2.5 y 180 centímetros con un diámetro de cerca de los 24 o 25 cm, aunque algunos alcanzan más de 3 metros de longitud. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la pesca de este animal invertebrado marino "es complicada", mientras que su valor en el mercado "es muy alto".

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