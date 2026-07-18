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✨¡Bienvenidos a ¿Qué Plan?! 🎬
En este episodio abordamos la funa del año: Pedro Sola. El desafortunado comentario del conductor de Ventaneando, con respecto al envenenamiento de perros, lo puso en el ojo público llevándose fuertes cuestionamientos.
La gente pide su salida del programa e, incluso, cárcel.
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