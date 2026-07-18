El cantante colombiano Charlie Zaa respondió a la investigación que adelanta la Fiscalía General de Colombia sobre cuatro bienes de su familia, presuntamente vinculados con recursos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y afirmó que confía en que las pruebas demostrarán el origen legal de su patrimonio.

A través de un comunicado difundido este viernes, el intérprete de boleros señaló que no existe una sentencia en su contra ni una decisión definitiva de extinción de dominio, por lo que pidió esperar a que concluya el proceso antes de emitir juicios.

“El proceso relacionado con algunos bienes de mi familia continúa en trámite. No existe una sentencia en mi contra, no existe una decisión judicial que haya declarado ilícito nuestro patrimonio y no existe una decisión definitiva de extinción de dominio”, expresó el cantante.

La respuesta de Charlie Zaa, cuyo nombre real es Carlos Alberto Sánchez Ramírez, ocurre después de que la Fiscalía colombiana informara sobre la toma de posesión de cuatro propiedades valuadas en más de 45 mil 467 millones de pesos colombianos (alrededor de 14.1 millones de dólares).

De acuerdo con el organismo judicial, se trata de un centro comercial, dos discotecas y un hotel ubicados en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima), bienes que forman parte de una investigación para determinar si fueron adquiridos con recursos de las AUC.

La Fiscalía sostiene que Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, excomandante del Bloque Tolima de las AUC, habría recurrido a terceros para realizar movimientos de dinero e inversiones en inmuebles con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los recursos.

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Charlie Zaa responde tras la incautación de cuatro propiedades por parte de la Fiscalía de Colombia y niega irregularidades. Instagram zaacharlie

En su comunicado, Zaa afirmó que las medidas conocidas públicamente corresponden a una etapa inicial del proceso y que su defensa apenas comenzará a presentar las pruebas correspondientes.

“Las medidas conocidas por la opinión pública corresponden a una etapa inicial del proceso, en la que la defensa apenas comienza a ejercer plenamente su derecho a presentar las pruebas que demostrarán el origen completamente lícito de nuestros bienes”, indicó.

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El cantante también aseguró que ha colaborado con las autoridades y que seguirá haciéndolo mientras avance la investigación.

“He comparecido siempre ante las autoridades con total transparencia y continuaré colaborando con la justicia colombiana cada vez que sea requerido. Confío plenamente en el debido proceso, en la presunción de inocencia y en que será la evidencia —y no los titulares— la que permita establecer la verdad”, afirmó.

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La investigación comenzó en julio de 2025, cuando el Tribunal Superior de Bogotá ordenó las primeras medidas cautelares sobre bienes del intérprete dentro de un proceso de extinción de dominio.

Según la Fiscalía, las propiedades podrían haber sido adquiridas con recursos del Bloque Tolima de las AUC y posteriormente utilizadas para el lavado de dinero. El caso surgió a partir de testimonios entregados por exintegrantes de ese grupo paramilitar durante diligencias de la Ley de Justicia y Paz, quienes señalaron que el cantante habría sido la “cara visible” de bienes relacionados con alias Daniel, fallecido en 2009.

El Bloque Tolima operó entre 1998 y 2005 y, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, estuvo relacionado con al menos 20 masacres, 270 asesinatos colectivos y más de 180 desapariciones forzadas.

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Ante los señalamientos, Charlie Zaa reiteró que su patrimonio es resultado de su trayectoria artística y pidió que se respete su presunción de inocencia.

“Durante más de treinta años he construido mi carrera, mi nombre y el patrimonio de mi familia con trabajo honesto, esfuerzo y dedicación”, escribió.

El intérprete de éxitos como "Sentimientos" y "Un segundo sentimiento", álbumes que lo llevaron a la fama internacional a finales de la década de 1990, también agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores.

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“No les pido que me crean por anticipado; solo les pido que permitan que la verdad se conozca completa antes de emitir un juicio. Estoy convencido de que, cuando todas las pruebas sean valoradas con objetividad, la verdad prevalecerá”, concluyó.

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