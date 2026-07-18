Las acusaciones legales en contra del actor de doblaje Alfonso Obregón, conocido por ser la voz del ogro Shrek, apuntan a incrementarse en los siguientes días pues ya hay dos nuevas presuntas víctimas que se han acercado al abogado que trabaja el caso.

Gerardo Martín Rincón Flores, abogado de la actriz Brenda Rivero, quien esta semana dio a conocer una denuncia contra Obregón por los presuntos delitos de abuso sexual, violación y corrupción de menores, dijo que recién se acercaron a él otras personas que supuestamente habrían sido dañas por el histrión.

“Me acaban de contactar dos personas más del mismo tema, pero aún no tengo entrevistas con ellas. Primero, antes que cualquier cosa, reviso y valido, porque si no tengo pruebas contundentes no puedo ejercer en ningún caso, pero ya hay dos personas más que dicen eso”, comenta.

Donde ya actuó fue en el caso de Rivero, la chica que asegura haber tenido un problema con el actor cuando ella tenía 16 años y él 50.

En un video, la presunta víctima explicó que inicialmente Obregón le propuso iniciar una relación sentimental a escondidas. Ella aceptó en un principio, pero la cercanía y las palabras de índole sexual del actor la hicieron sentirse incómoda, además de haber recibido tocamientos que no deseaba.

Rivero también difundió un intercambio de mensajes entre su madre y Obregón, donde se le reclama al actor haber actuado contra la joven, a pesar de saber que ella era menor de edad.

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“Se van a pedir ciertos peritajes que no digo para no prevenir o desvirtuar alguna cuestión de la investigación”, subraya Rincón Flores.

“Lo que hizo este señor fue una bajeza con una menor en su momento, y abusando de la confianza, hay video y pues vamos a darle con todo lo que marca la ley”, agrega.

La denuncia fue puesta ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). El abogado espera que en un máximo de 15 días avance aún más el proceso, del que en su momento daría más detalles.

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“Hay peritajes que debemos desahogar antes que nada. No quisiera decir la sanción, castigo o pena (posible), vamos a ver a que la autoridad determine los delitos o el delito o si puede haber más gente involucrada”.

“(Como pruebas) Está incluso la confesión de él mismo, se tiene un comentario en el que pide disculpas; busco otras adicionales”, apunta.

Rincón Flores precisa que hasta ahora no ha habido acercamientos con la parte defensora de Obregón, de quien dice, parece que viajó a Colombia. Por ahora, se ha hecho cargo de anunciar de la situación del actor a las empresas de doblaje donde labora el denunciado.

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Hasta ahora, el hombre, quien también ha dado voz a Bugs Bunny, no ha aparecido para dar su postura.

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