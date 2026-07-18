A Javier Milei, presidente de Argentina, no le ha gustado un documental mexicano que aborda el conflicto entre Israel y Palestina, proyectado en la Universidad Nacional de Rosario.

La producción La gran Palestina, dirigida por Rafael Rangel, quien ha documentado desde zonas cercanas a la Franja de Gaza, ya tuvo su corrida en la Cineteca Nacional y fue conformada con materiales proporcionados por colaboradores locales de una región en la que miles de personas han sido desplazadas por los bombardeos del ejército israelí.

La función se realizó el pasado 1 de julio en la Facultad de Humanidades y Artes, con la participación de Silvana Rabinovich, académica de la UNAM, y Federico Donner, profesor de la universidad argentina.

Luego de la exhibición, Milei y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, calificaron la actividad como “propaganda terrorista” y pidieron explicaciones a la universidad. El rector Franco Bartolacci contestó que la función no contaba con autorización o aval institucional de la rectoría, ofreció disculpas a la comunidad judía argentina y abrió una investigación administrativa para deslindar responsabilidades.

“Sabemos quién es Milei y se puede esperar cualquier cosa de esa persona”, dice Rangel a EL UNIVERSAL.

“La película llegó a través de Silvana Rabinovich, doctora en filosofía y catedrática en la UNAM y que ha ido presentando el documental aquí en México, ella es argentina y la universidad (rosarina) es su Alma Mater. Puedo entender la carta del rector, pero no me pareció lo más correcto, porque hecha por delante a la académica”, señala.

[Publicidad]

Milei argumentó su molestia porque, según él, la cinta habría contado con apoyo del Movimiento de Resistencia Islámica, es decir, el grupo terrorista Hamás.

Rangel aclara que durante la captación de materiales algunos integrantes de la resistencia palestina, pero no Hamás como organización, entregaron imágenes para mostrar los ataques contra la población y la destrucción del lugar.

“Fueron integrantes de a pie, es decir, los combatientes que están ahí arriesgando la vida con una resortera y una piedra. Nunca fue la agrupación, para nada, sino de las personas que ahí están luchando, pero tambén mucha gente dio materiales”, dice.

[Publicidad]

Trilogía desde Gaza

La gran Palestina, secuela de Gaza, la franja del exterminio (2024), surgió luego del alto al fuego iniciado en enero de 2025, que después fue roto con la reanudación de los bombardeos ordenados por Benjamin Netanyahu.

“(Los palestinos) encontraron escombros y entonces, sin avisar, Israel bombardeó. Fue un viaje al infierno, una expresión de la crueldad humana”, indicó en su momento Rangel.

Ambas producciones siguen recorriendo festivales y esperando el momento para ser subidas a internet.

[Publicidad]

El realizador ya trabaja en una tercera parte titulada Trilogía de un genocidio. Memoria, en la que se verá a habitantes entre ruinas, pero recordando cómo eran esos lugares antes de los ataques.

Gaza, la franja del exterminio se encuentra ahora nominado al Ariel a Mejor Documental por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que se realizará en octubre próximo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.