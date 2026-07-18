Este domingo la Selección de España jugará apenas su segunda final en la historia de la Copa del Mundo, con el sueño y la esperanza de conseguir su segundo campeonato histórico. Enfrentará a la Argentina de Lionel Messi, por lo que nadie se quiere perder el partido, incluso leyendas de la Furia Roja como Joan Capdevila, exjugador campeón en 2010 que no puede viajar por haber sido denegado su permiso por parte del gobierno de Estados Unidos.

A través de un mensaje en redes sociales, el exfutbolista de clubes como Espanyol, Atlético de Madrid, y Villarreal, entre otros, pidió la ayuda de Donald Trump y del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de su país, para solucionar el problema.

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"¡Necesito ayuda! Donald Trump, me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA ¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles. No me puedo creer que no me permitan entrar en USA... y perderme un momento así con mis hijos que tanto amamos el futbol... Gobierno de España Si alguien sabe cómo solucionarlo, os lo agradeceré en el alma de por vida", publicó.

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¿POR QUÉ LE DENEGARON EL ESTA A JOAN CAPDEVILA?

Según explicó en una entrevista con el programa de radio El Partidazo de la Cope, Capdevila no puede entrar a Estados Unidos por haber disputado un partido de exhibición en Irán en 2016, país con visa restringida a EE UU desde 2015.

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“Se ve que si has estado en Irán no puedes entrar en Estados Unidos”, declaró.

¿QUÉ ES EL ESTA PARA ENTRAR A ESTADOS UNIDOS?

De acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, "el Programa de Exención de Visa (VWP, sigla en inglés) permite que los ciudadanos de los países participantes viajen a EE. UU., por turismo o negocios, por un máximo de 90 días, sin visa".

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