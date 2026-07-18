Mar Contreras, la actriz y cantante que quedó en quinto lugar de la pasada edición de "La Casa de los Famosos México", advirtió a los nuevos habitantes que en el reality se encontrarán con personalidades propias que quizá no imaginaban y les aconsejó que siempre piensen en su lugar feliz.

La actriz de "Por amar sin ley" y "¿Qué le dijiste adiós" subrayó a EL UNIVERSAL que los participantes deben estar conscientes de que durante su estancia serán enjuiciados por millones de personas y eso es algo fuerte.

La edición 2026 de "La Casa de los Famosos México", que arrancará el próximo día 26, tiene hasta ahora confirmada la participación de las actrices Cynthia Klitbo, Ximena Herrera y Arantza Ruiz, el cantante Yahir, el actor Ernesto Laguardia y la creadora de contenido Karina Torres.

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"Van a vivir cuestiones emocionales muy fuertes. Al final es una etapa de supervivencia aunque tu no lo veas de igual manera, pero hay muchos 'yos' a los cuales se van a encontrar; para mi siempre era importante recordar el objetivo de por qué estaba ahí", comenta Contreras.

"Un consejo que me dio mi esposo antes de entrar fue que cuando me sintiera perdida o emocionalmente bajoneda, recordara mi lugar feliz y tener eso en mente, hacía reconectarme conmigo", explica.

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Antes de entrar a La Casa, Contreras ya sabía lo que era estar en un reality, pues en su momento formó parte del reality musical "Operación Triunfo" donde también era seguida por cámaras las 24 horas del día.

Apunta que algo positivo a tomar en cuenta por los nuevos habitantes es no hablar mal de nadie. Y destaca que un reality siempre será una exposición que será para bien o mal.

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En su caso, cuando ingresó a La Casa, contaba con poco más de 180 mil seguidores en redes sociales y terminó registrando más de 800 mil.

"En mi caso fue beneficioso, muchas personas que no sabían quién era, me conocieron; evidentemente si me puso en otro lugar porque mis redes crecieron y eso para los productores es un beneficio.

"También les abrí la puerta de mi vida y eso da empatía porque hay quien se identificó y fortaleció mi comunidad con la que ya conecto desde otra manera. Pero yo con la Casa o sin ella, sería la misma actriz, la misma calidad en el trabajo", recalca.

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Recién Mar acaba de retomar su carrera actoral como la antagonista de "Tierra de amor y coraje", la nueva telenovela de José Alberto Castro, ahora en posproducción y que estrenará en el otoño.

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