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Ecatepec.- En una banqueta de la colonia Granjas Valle de Guadalupe fue localizado un bebé recién nacido, el cual habría sido abandonado por su madre adolescente.
Un vecino de la zona narró a la policía local haber visto a una pareja discutiendo afuera de su domicilio y agregó que la mujer dejó envuelto en una cobija al bebé y se fue caminando.
Policías municipales del Sector 23 de Ecatepec resguardaron al neonato y también a la madre, de 16 años, a quien llevaron a las instalaciones de la Procuraduría del DIF.
El bebé de un mes de nacido fue ingresado a un hospital para valoración médica tras presentar fiebre.
Los oficiales municipales encontraron a la madre del menor tras realizar rondines en la zona, hallándola de camino de regreso al sitio donde dejó al bebé.
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Al ser cuestionada por los elementos policiales de Ecatepec, señaló que solo lo había dejado por unos minutos, mientras discutía con su pareja.
Paramédicos de Protección Civil valoraron al bebé y detectaron que presentaba un cuadro de fiebre, por lo que decidieron llevarlo al Hospital José María Rodríguez, donde se quedó internado para observación médica.
De acuerdo con la adolescente, quien fue hallada en estado de intoxicación, vive en un cuarto sola y señaló no contar con redes de apoyo, además de que no tener registro del infante de un mes de nacido, informó el Gobierno de Ecatepec.
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La Procuraduría del DIF realizó un rastreo de redes de apoyo y localizaron a su abuela, quien fue considerada viable para reintegrar al bebé tras realizar un convenio de buenos cuidados.
Y la adolescente de 16 años, madre del bebé, será canalizada a un centro de rehabilitación.
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