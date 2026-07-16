Ecatepec, Méx.- Los vecinos de la Quinta Zona de Ecatepec, quienes sufrieron una escasez grave de agua durante varios años, dejaron de pagar mucho dinero a pipas particulares, pues ahora cuentan con el suministro al abrir la llave en su hogar, debido a que el gobierno local logró incrementar del 30 al 85% el caudal con la rehabilitación de cinco pozos con telemetría y dos plantas potabilizadoras, además de combatir al huachicoleo y realizar trabajos de mantenimiento en la red que estaba abandonada.

Luego de más de 10 años de padecer desabasto y verse obligados a comprar agua a operadores de pipas privadas para realizar sus tareas más elementales, habitantes de Fuentes de Aragón aseguraron que la llegada del agua a sus llaves les cambió la vida.

María Esther Ortiz Padilla, vecina de Valle de Mitla, informó que vivió 15 años sin agua y la primera vez que recibió el vital líquido por la red sintió “una gran alegría y la verdad, satisfacción, un gusto y la verdad, hasta las lágrimas se nos salían de ver cómo (…) caía el agua en la cisterna -de la manguera-. O sea, para nosotros era como un sueño: ¿estoy soñando? Nos pellizcábamos y la verdad fue una satisfacción porque estábamos muy limitadas en todo”, contó.

Lee también SSC y Metro realizan jornada de adopción de lomitos y michis en la Glorieta de Insurgentes; buscan hogar para animales rescatados

Gobierno de Ecatepec aumenta al 85% flujo de agua en la Quinta Zona. Foto: Especial.

Antes de que hubiera agua por la red, ella, junto con los vecinos de los dos departamentos de su vivienda, tenía que comprar una pipa, que “nos salía a mil 100. Entonces, imagínense, comprábamos dos a la semana, para los tres. Entonces eran 2 mil 200 a la semana; al mes hágale cuentas, al año. ¡No, pues era un dineral!”, dijo.

Explicó que posteriormente pagó 600 pesos para recibir agua por medio de pipas semanalmente.

[Publicidad]

Mientras que Luis Alberto Trejo Hernández, residente de la calle Valle de México, recordó que cuando recibió agua en la llave de su domicilio, “pues realmente lo primero que hice fue brincar de gusto, porque realmente es un líquido que es indispensable para la vida”.

Destacó que cuando no tenían agua, tenía que aportar 800 pesos por pipa cada mes, pero cuando requerían adquirirla ese gasto se duplicaba, por lo que actualmente su vida mejoró bastante, ya que el dinero que gastaba en comprar el líquido lo puede utilizar para otras situaciones que requiere su familia.

Lee también Alcaldía Benito Juárez atiende socavón en la colonia Del Valle; se originó tras ruptura de la red de drenaje

[Publicidad]

Gobierno de Ecatepec aumenta al 85% flujo de agua en la Quinta Zona. Foto: Especial.

Esteban Arturo Vázquez Gracia, quien también reside en la calle Valle de México en Fuentes de Aragón, aseguró que cuando recibió agua por primera vez le dio mucho gusto: “la verdad es que se siente muy bonito tener satisfecha esa necesidad básica del ser humano”.

El vecino reconoció que el flujo de agua mejoró notablemente gracias a las maniobras del personal de Sapase en la red hidráulica, donde retiraron de la tubería una raíz de gran tamaño —conocida coloquialmente como "boa"— que obstruía por completo el paso del recurso.

Ellos, junto con miles de familias de la Quinta Zona, ya cuentan con agua por la red.

[Publicidad]

Lee también SSC y Metro realizan jornada de adopción de lomitos y michis en la Glorieta de Insurgentes; buscan hogar para animales rescatados

Para mejorar el abasto, el ayuntamiento encabezado por la alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, en coordinación con autoridades federales y estatales, va a realizar las una megaplanta de potabilización, tanque maestro, sistema linner, rehabilitación de cruceros y construcción de líneas de distribución, así como edificación de la toma de agua en bloque del Sistema Cutzamala, anunció Francisco Reyes Vázquez, titular del organismo de agua municipal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

jecg/cr