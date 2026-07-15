Ecatepec, Méx.-El gobierno de Ecatepec requiere de más de 6 mil millones de pesos para cumplir con las consideraciones establecidas en el proyecto de resolución del amparo en revisión interpuesto por 688 vecinos que exigen suministro de agua potable y que es analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que sería inviable acatarlo debido a la carga financiera que representa.

En un escrito dirigido a Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN, la alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, explica que el ayuntamiento mejoró con obras y acciones el suministro de agua potable a todos los habitantes del municipio y en especial a la Quinta Zona, donde habitan los quejosos que recurrieron al amparo, quienes ya reciben agua a través de la red y por pipas.

El gobierno de Ecatepec, establece el documento, realiza inversión histórica para suministrar agua por la red a la población, como la rehabilitación de pozos y redes principales de distribución, la construcción del Tanque Maestro de Ciudad Cuauhtémoc, la reparación de fugas y el combate al huachicoleo del líquido, entre muchas otras, además de que este año iniciarán obras en la Quinta Zona para acabar con la escasez que históricamente ha afectado a esta región.

Lee también Proponen distintivo para scooters eléctricos de menos de 25 km en CDMX; buscan incluirlos en la Ley de Movilidad

La instalación de medidores en la Quinta Zona, con 681 mil 973 habitantes, requiere inversión de 2 mil millones de pesos para el cambio completo. Foto: Especial.

La presidente municipal de Ecatepec pidió a Aguilar Ortiz la “suspensión o modificación del proyecto público, en consideración a la complejidad del cumplimiento a los efectos de concesión del amparo”.

Entre las consideraciones del proyecto de resolución están la instalación de medidores, lo que tan sólo en la Quinta Zona, con 681 mil 973 habitantes, requiere inversión de 2 mil millones de pesos para el cambio completo, así como otros 4 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura hidráulica de esta región para cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, que garantiza la calidad del agua para consumo humano.

[Publicidad]

“No se puede cumplir en el sistema secundario de la red de manera inmediata con la Norma Oficial, con la finalidad de que la calidad del agua sea de consumo humano, dado que se requiere una inversión y tienen que vincularse a la Comisión Nacional del Agua y la Comisión de Agua del Estado de México, que como se dijo son esas autoridades las que tienen a su cargo el Sistema Cutzamala”, expuso en el escrito Cisneros Coss.

Lee también "Vamos por la copa", afición albiceleste celebra en el Fan Fest del Zócalo; así se vivió la victoria de Argentina sobre Inglaterra

“Por lo que se considera totalmente inviable técnica, económica y materialmente, toda vez que las inversiones mínimas requeridas para cumplir únicamente en la Zona V ascienden a más de 4 mil millones de pesos, en recursos que deberán aplicarse a más tardar en el año 2030. Lo cual representaría más del 400 % del presupuesto anual de obras del ayuntamiento”.

[Publicidad]

Gobierno asegura que varias de las consideraciones ya fueron cumplidas

La presidenta municipal de Ecatepec aseguró que varias de las consideraciones del proyecto ya fueron cumplidas, como el suministro de 100 litros de agua diariamente a los quejosos, lo que se realiza a través de pipas, además de que se amplió el abasto del líquido a través de la red en el municipio y especialmente en la Quinta Zona.

“Se suministra el agua a los quejosos del juicio de amparo y también a las personas que no tienen esa calidad sin condición de pago alguno”, reiteró.

Lee también Muere hombre en situación vulnerable tras ser atropellado en Viaducto Tlalpan; presuntamente se arrojó contra el vehículo

[Publicidad]

Detalló que los principales factores de ese rezago son insuficiencia histórica de infraestructura hidráulica. Foto: Especial.

Cisneros Coss reconoció en el escrito que la instalación de medidores se puede realizar a mediano plazo, al igual que el mejoramiento de la infraestructura hidráulica para garantizar el cumplimiento de la norma Oficial.

Acusa a administraciones pasadas

Recordó que anteriores gobiernos municipales no otorgaron mantenimiento adecuado a las redes de distribución, algunas con más de 30 años de antigüedad, ni a los pozos, ni a la infraestructura hidráulica en general, por lo que desde el inicio de su administración trabaja para mejorar el servicio.

Detalló que los principales factores de ese rezago son insuficiencia histórica de infraestructura hidráulica, dependencia del suministro mediante pipas, fugas, deterioro de la red y extracción ilegal y comercialización clandestina del agua, entre otros.

[Publicidad]

Lee también Policía refuerza vigilancia en estas vacaciones de verano con operativo especial; despliega cerca de 15 mil elementos en la CDMX

En el documento, Cisneros Coss planteó a Aguilar Ortiz tomar en cuenta las razones expuestas y votar en contra del proyecto de resolución, aunque en caso de que no sea así se elimine del documento el cumplimiento de la NOM-127-SSA1-2021 y, como tercera opción, en caso de que sea aprobado como está propuesto, se otorgue plazo de 12 meses para dar cumplimiento a los términos del amparo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

jecg/RMLGV