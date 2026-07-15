El Club Universidad Nacional acaba de comenzar una etapa, de la mano de Esteban Solari.

El Tano sustituyó a Efraín Juárez en el banquillo auriazul y ya tuvo su debut; sin embargo, no fue el esperado, ya que perdió (0-1) un partido amistoso con el América de Cali en el estadio Olímpico Universitario.

A pesar de que comenzó con el pie izquierdo su etapa como director técnico del equipo auriazul, el argentino reconoció sentirse “feliz” de regresar a donde jugó hace casi 20 años durante dos torneos.

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“Es un placer estar en casa y estar al mando de este nuevo proyecto. Tengo ganas de devolverle muchas cosas a este club, que es muy especial. Tuve muchos equipos en mi carrera como futbolista y creo que Pumas fue el equipo que más me llegó al corazón y con el cual más me identifiqué, sin ninguna duda”, declaró.

En entrevista para TUDN, Esteban Solari habló sobre cuál es su principal objetivo en este nuevo proceso, ahora como entrenador de la escuadra universitaria.

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“Hoy tengo la oportunidad de volver por esa revancha que me quedó cuando perdimos esa final [en 2007]. Pumas, para Esteban Solari, es un amor que tuve hace 20 años y que hoy vuelvo a disfrutar; agradezco poder estar acá. Desde que me fui, tenía ganas de volver, mis ganas eran muy grandes y nuestro objetivo es lograr el título que todos buscamos”, manifestó.

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El Tano compartió cómo estaba el grupo cuando llegó y aseguró que “tiene muchas cosas que lo acercan a ser a conquistar el título”, por lo que hay entusiasmo por “trabajar mucho” para alcanzar la meta trazada.

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“Me encontré un equipo golpeado porque, evidentemente, no logró el objetivo que tenía, hizo un gran esfuerzo y se quedó ese sabor amargo de no poder salir campeón, pero encontré un grupo con ganas de confiar en este proyecto, de construir algo sólido para que se mantenga durante el tiempo. [Quiero] lograr una identidad clara que nos permita competir dentro de los primeros ocho para clasificar todos los campeonatos y, a partir de ahí, aspirar a ser campeones”, resaltó.

Respecto a la obligación que tienen los Pumas de conquistar el título del futbol mexicano, el Tano no rehuyó a ella y sentenció que harán todo lo posible por representar a la institución como se merece.

“La presión aquí siempre está porque este es un club grande, la presión está, pero nos lleva a superarnos. [Debemos] esforzarnos al doble que los demás porque este escudo es muy grande”, añadió Esteban Solari.