La era de Esteban Solari en los Pumas no comenzó de la mejor manera y las alarmas se encendieron, de cara al arranque del Apertura 2026.

El equipo auriazul cerró su preparación, rumbo al próximo torneo, con una dolorosa derrota (0-1) ante el América de Cali en el estadio Olímpico Universitario.

Se esperaba que el Pumas Fan Fest 2026 fuera una celebración que permitiera olvidar la derrota en la final del Clausura 2026 y la polémica salida de Efraín Juárez.

Sin embargo, fue todo lo contario. El descalabro ante la escuadra colombiana frente a su propia afición, sólo aumentó más la incertidumbre que se vive en CU, con el cambio de timonel y la llegada de refuerzos que son una incógnita.

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El único gol de la tarde se generó en una gran jugada colectiva por el sector izquierdo y con un error en la zaga auriazul. Keylor Navas nada pudo hacer.

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Yeison Guzmán sólo tuvo que empujar el esférico para abrir el marcador (34'), silenciar CU y arruinar la fiesta auriazul. Los Diablos Rojos no dejaron escapar la ventaja y se quedaron el trofeo que estaba en disputa.

El Tano buscó soluciones en la banca. Mandó a Alan Medina, Álvaro Angulo y Guillermo Martínez al terreno de juego para que ofrecieran algo diferente en el ataque.

Sin embargo, ninguno fue determinante en el último tercio de la cancha y frente a la portería, resguardada por Jean Fernandes.

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Incluso, el arquero brasileño no tuvo una tarde complicada en el inmueble universitario. Esteban Solari deberá trabajar mucho en la parte ofensiva.

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Uno de los pocos puntos rescatables que tuvieron los Pumas fue que Sebastián Córdova, Cristian Calderón y Víctor Arteaga sumaron sus primeros minutos con la camiseta auriazul.

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Los nuevos refuerzos ya se presentaron ante su afición y ahora deberán luchar para ganarse un puesto en el 11 titular del Tano.

Los Pumas comenzaron con el pie izquierdo su nueva etapa con Esteban Solari, quien tiene mucho por trabajar y poco tiempo para hacerlo.

El próximo sábado debutan en el Apertura 2026, recibiendo al Pachuca. Una nueva derrota en CU sería catastrófica para este equipo.