Argentina aseguró hace unas horas su boleto a las semifinales de la Copa del Mundo tras imponerse (3-1) a Suiza en tiempo extra, un resultado que desató la euforia entre los aficionados albicelestes, quienes mantienen intacta la esperanza de volver a ver a Lionel Messi levantar el trofeo más importante del futbol.

Con Inglaterra como siguiente rival, el conjunto sudamericano afrontará un reto de máxima exigencia ante una selección que ha mostrado un crecimiento constante a lo largo del torneo. Sin embargo, más allá de la clasificación, el nombre de Messi volvió a ser tendencia en redes sociales por un momento que protagonizó durante el encuentro.

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El capitán argentino se vio involucrado en un tenso intercambio con el árbitro central del partido, situación que rápidamente se viralizó y generó todo tipo de reacciones entre aficionados y especialistas. En las imágenes difundidas se observa a Messi encarar al silbante y reclamarle por la forma en que se dirigió a él.

"Háblame bien. No me faltes al respeto; yo te hablo de manera respetuosa. No sabes hablar, me debes mostrar respeto", expresó el atacante argentino en una escena que llamó la atención por la firmeza de sus palabras.

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El incidente ocurrió durante la recta final de la primera mitad. Tras el intercambio, el árbitro portugués Joao Pinheiro decidió continuar con el desarrollo normal del encuentro, mientras Messi se reincorporó al juego y siguió liderando a sus compañeros dentro del terreno de juego en busca de la clasificación que finalmente consiguió la Albiceleste.