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No, Fátima Bosch y Jude Bellingham no se conocen. De hecho, el centrocampista está en una relación con la modelo Ashlyn Castro. Sin embargo, los seguidores de la Miss Universo han promovido el "shippeo" entre la joven tabasqueña y el jugador de Inglaterra y, ahora, es la propia Fátima la que da su opinión del emparejamiento.
La actual reina de belleza fue captada en el aeropuerto, ahí, medios de comunicación la cuestionaron, una vez más, acerca del presunto romance que habría sostenido con Giovanni Medina, la actual pareja de Irina Baeva.
Y, aunque la joven ha negado rotundamente algún tipo de vínculo que la haya unido al empresario y político y, hasta su padre, Bernardo Bosch Hernández, afirma que tomarán medidas legales en contra Medina, quien sugirió que había ayudado a Fátima en algunos asuntos jurídicos "turbios", todavía siendo relacionada con él.
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Por este motivo, en su último encuentro con la prensa, la joven de 26 años pidió que, la próxima vez, fuera emparejada con otra persona; esto generó que los reporteros, que se encontraban ahí, recordaran que, en los últimos días y, después del gran desempeño que ha tenido la selección británica en la Copa Mundial 2026, sus fans inventaron el "shippeo" entre ella y uno de sus mejores jugadores, Jude Bellingham.
¿Qué quiere decir esto?, cuando los fans de dos figuras importantes fantasean con que sostengan una relación, pese a que pertenezcan a dos contextos distintos y, geográficamente, resulte muy complejo la coincidencia entre los dos, como ocurre con Fátima y el futbolista de Inglaterra, quien, además tiene novia.
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Y, en el aeropuerto, Bosch reconoció que estaba al tanto del emparejamiento con el centrocampista, del que reconoció su gran talento para el balón y el deporte, por lo que estimó que, para que entre ellos pudiera suceder algo, antes si quiera de imaginárselo, tendría que conocer su forma de ser pues, para la joven, eso es lo más importante y valioso que tiene una persona.
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"Fíjate que he visto un montón, en Instagram, que me han ´shippeado´ con él, digo..., juega superbien fútbol, pero lo tendría yo que conocer porque creo que, lo más importante, esté guapo o no, es que la persona sea buena persona ¿no?", expresó.
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melc
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