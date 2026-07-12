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Bangkok. Un enorme incendio envolvió un pub en Bangkok a primera hora del lunes, dejando al menos 27 muertos antes de que los bomberos lograran controlar las llamas, informaron las autoridades.
Imágenes compartidas en internet por equipos de emergencia muestran enormes llamas y columnas de humo saliendo por la puerta principal del pub Na Ladprao en la zona norte de la capital tailandesa. Se ve a la gente intentando huir mientras una espesa columna de humo negro se eleva hacia el cielo. Los rescatistas señalaron que el incendio fue reportado alrededor de la medianoche.
El primer ministro Anutin Charnvirakul dijo a los periodistas en el lugar que 27 personas murieron y que varios de los heridos han sido trasladados al hospital. Indicó que la causa del incendio está bajo investigación.
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Añadió que un músico que estaba actuando en el pub le contó que vio humo saliendo de un disyuntor cerca del escenario antes de que se fuera la electricidad; luego se escuchó una explosión y un humo espeso llenó rápidamente el lugar.
Muchas de las víctimas fueron encontradas en los baños, en la parte trasera del pub, añadió Anutin.
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Los bomberos tardaron alrededor de media hora en controlar el incendio, informaron las autoridades. Fotos de las secuelas muestran mesas y sillas carbonizadas, y el interior dañado del pub.
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Tailandia ha visto tragedias similares en el pasado. En 2022, 14 personas murieron en un incendio en un pub de música en la parte oriental del país.
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Y más de una década antes, 66 personas murieron y más de 200 resultaron heridas en un incendio durante una celebración de Año Nuevo en la víspera del 1 de enero de 2009 en el club nocturno Santika en la capital de Tailandia. Ese incendio aparentemente fue provocado por un espectáculo de fuegos artificiales en interiores.
desa/LL
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