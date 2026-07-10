La Paz.— Más de 50 viviendas resultaron afectadas por un incendio que arrasó parte del poblado de San José de Comondú, uno de los oasis históricos de Baja California Sur con más de 300 años de antigüedad.

Autoridades confirmaron esta mañana que el incendio en los palmares del poblado provocó la movilización y el desalojo, un trabajo que se extendió por al menos doce horas y se logró proteger a la población; sin embargo, el fuego consumió 25 viviendas y dejó daños en por lo menos 50 más.

El alcalde del municipio de Comondú, Roberto Pantoja Castro, declaró que de acuerdo a los reportes preliminares se trató –dijo– de una “negligencia en el manejo de la quema de desechos de palmar”, una actividad económica de la que depende el poblado.

Al registrarse el incendio, brigadistas y cuerpos de emergencia trabajaron para controlarlo, pero por el tipo de vegetación, el viento y las altas temperaturas, se extendió con rapidez, obligando a evacuar a decenas de familias.

“Las pérdidas materiales son cuantiosas, vehículos, animales domésticos, las viviendas que eran parte del patrimonio histórico del poblado. Hay que recordar que este pueblo tiene más de 300 años de fundación”, expuso.

Esta mañana continúa la evaluación de daños y se han traslado brigadas de apoyo del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas y San José del Cabo, así como de otros municipios, elementos militares y personal del Gobierno estatal para apoyar a las familias.

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El edil subrayó que apenas unas semanas antes se había realizado una capacitación en conjunto con personal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en materia de manejo de residuos; sin embargo, aseguró que las personas responsables fueron omisas en las medidas de seguridad, por lo que se presentarán las denuncias correspondientes.

Foto: Especial

"Fue completamente irresponsable", expresó al reiterar que el fuego salió de control en cuestión de minutos debido a las condiciones meteorológicas.

Indicó que la prioridad durante la emergencia fue evacuar a la población mientras bomberos, Protección Civil, ambulancias y corporaciones de seguridad se movilizaban hacia la comunidad para contener el avance de las llamas.

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Las autoridades municipales instalaron un centro de acopio para recibir alimentos, ropa, agua y artículos de primera necesidad destinados a las familias damnificadas.

San José de Comondú es un poblado que forma parte del sistema de oasis de Baja California Sur, ecosistemas considerados únicos en el territorio peninsular desértico, porque son sitios que concentran agua, vegetación y comunidades que se establecieron desde desde la época misional.

Enclavado en la Sierra de la Giganta, el poblado conservaba construcciones históricas, huertas de palma datilera y frutales, además de una importante actividad agrícola y turística ligada al patrimonio cultural de la región. Desde hace varios años, los habitantes promueven el vino misional artesanal, utilizando el método de los antiguos misioneros.

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Personal de la Secretaría General de Gobierno se encuentran esta mañana en recorridos de evaluación de daños y el censo para el otorgamiento de apoyos a la comunidad.

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afcl