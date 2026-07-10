Si estás pensando en cambiar de smartphone, esta puede ser una de las mejores oportunidades del momento.

Amazon México ofrece el Samsung Galaxy S25 Edge Negro de 256GB con hasta 48% de descuento, lo que representa un ahorro superior a los 13 mil pesos en uno de los teléfonos premium más avanzados de la marca.

Con esta oferta, quienes buscan un equipo potente para productividad, fotografía, videojuegos y entretenimiento, podrán llevarse un dispositivo premium con un importante descuento.

¿Por qué vale la pena comprar el Samsung Galaxy S25 Edge?

El Samsung Galaxy S25 Edge reúne algunas de las tecnologías más avanzadas de la compañía, ofreciendo un diseño elegante y un rendimiento sobresaliente.

Entre sus principales especificaciones destacan:

Pantalla Dynamic AMOLED 2X con resolución QHD+.

Tasa de actualización adaptativa de 1 a 120 Hz para una navegación más fluida.

Procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy, optimizado para inteligencia artificial y videojuegos.

Sistema de cámaras con sensor principal de 200 MP, acompañado por lentes de alta calidad para fotografías y videos profesionales.

Grabación de video en resolución 8K.

Funciones de Galaxy AI, que permiten editar fotografías, traducir conversaciones en tiempo real, resumir textos y mejorar la productividad.

Almacenamiento interno de hasta 512 GB.

Conectividad 5G, Wi-Fi 7 y Bluetooth de última generación.

Resistencia al agua y polvo con certificación IP68.

Compatible con carga rápida e inalámbrica.

Además, su potente procesador permite ejecutar aplicaciones exigentes, editar fotografías, jugar títulos con gráficos avanzados y realizar múltiples tareas sin interrupciones.

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Asimismo, la integración de Galaxy AI facilita diversas actividades cotidianas, desde mejorar fotografías hasta traducir conversaciones y generar resúmenes de documentos, convirtiéndolo en una herramienta útil tanto para el trabajo como para el entretenimiento.

Su cámara de 200 megapíxeles también sobresale por ofrecer imágenes con gran nivel de detalle incluso en condiciones de poca luz, mientras que su pantalla AMOLED brinda colores intensos y excelente brillo para disfrutar series, películas y videojuegos.