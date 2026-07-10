Policías de la Ciudad de México capturaron a un hombre de 28 años de edad señalado de haber golpeado a un transeúnte en calles de la colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco, hecho que fue grabado y difundido en redes sociales ayer jueves.

El sujeto habría asaltado a una mujer, momentos antes de su detención.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que policías en campo fueron requeridos por una mujer en avenida Sur 20, en la colonia Agrícola Oriental, quien aseguró que momentos antes un sujeto que se alejaba corriendo la había robado.

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Los uniformados dieron alcance al sospechoso a quien se le encontró una navaja y dinero, el cual fue reconocido por la víctima como suyo.

De acuerdo con la SSC, tras el análisis de cámaras y entrevistas con vecinos para dar con el sujeto que aparece en el video agrediendo a un adulto mayor sin motivo alguno "observaron que se trataba de la persona en investigación".

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El detenido fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

vr/cr