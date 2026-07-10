Si buscas unos audífonos con buena calidad de sonido, micrófono integrado y un precio accesible, Amazon México tiene una promoción que vale la pena considerar.

Los audífonos alámbricos LXJADAP con conector USB Tipo C están disponibles en tan solo $262.82 gracias a un descuento del 22%.

Aunque los audífonos inalámbricos dominan el mercado, los modelos con cable siguen siendo una excelente alternativa para quienes desean una conexión estable, audio sin interrupciones y olvidarse de cargar la batería. Por ello, los LXJADAP Tipo C se presentan como una opción económica y funcional para el día a día.

¿Por qué vale la pena comprar los audífonos alámbricos Tipo C?

Estos audífonos están diseñados para ser compatibles con la mayoría de los smartphones, tablets y dispositivos que cuentan con puerto USB-C, ofreciendo una experiencia cómoda tanto para escuchar música como para realizar llamadas.

Entre sus principales características destacan:

Conector USB Tipo C, compatible con una amplia variedad de dispositivos Android y otros equipos con este puerto.

Sonido estéreo de alta fidelidad con bajos definidos y voces claras.

Micrófono integrado para llamadas y videoconferencias.

Control en línea para responder llamadas, ajustar el volumen y cambiar de canción.

Diseño ergonómico que brinda mayor comodidad durante largas sesiones de uso.

Cable resistente para una mayor durabilidad.

No requieren batería ni emparejamiento por Bluetooth.

Al utilizar una conexión física mediante USB-C, ofrecen una transmisión de audio estable y sin retrasos, algo especialmente útil durante videojuegos, videollamadas o reproducción de contenido multimedia.