Descubre y Compra | 10-07-26 | 16:42 |

Si buscas unos audífonos con buena calidad de sonido, micrófono integrado y un precio accesible, Amazon México tiene una promoción que vale la pena considerar.

Los audífonos alámbricos LXJADAP con conector USB Tipo C están disponibles en tan solo $262.82 gracias a un descuento del 22%.

Aunque los audífonos inalámbricos dominan el mercado, los modelos con cable siguen siendo una excelente alternativa para quienes desean una conexión estable, audio sin interrupciones y olvidarse de cargar la batería. Por ello, los LXJADAP Tipo C se presentan como una opción económica y funcional para el día a día.

¿Por qué vale la pena comprar los audífonos alámbricos Tipo C?

Estos audífonos están diseñados para ser compatibles con la mayoría de los smartphones, tablets y dispositivos que cuentan con puerto USB-C, ofreciendo una experiencia cómoda tanto para escuchar música como para realizar llamadas.

Entre sus principales características destacan:

  • Conector USB Tipo C, compatible con una amplia variedad de dispositivos Android y otros equipos con este puerto.
  • Sonido estéreo de alta fidelidad con bajos definidos y voces claras.
  • Micrófono integrado para llamadas y videoconferencias.
  • Control en línea para responder llamadas, ajustar el volumen y cambiar de canción.
  • Diseño ergonómico que brinda mayor comodidad durante largas sesiones de uso.
  • Cable resistente para una mayor durabilidad.
  • No requieren batería ni emparejamiento por Bluetooth.
LXJADAP Audífonos Tipo C

LXJADAP Audífonos Tipo C.

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Al utilizar una conexión física mediante USB-C, ofrecen una transmisión de audio estable y sin retrasos, algo especialmente útil durante videojuegos, videollamadas o reproducción de contenido multimedia.

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