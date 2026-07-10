Honda de México presentó 2 de las motocicletas más importantes dentro del segmento de mediana cilindrada: la CBR500R 2026 y la NX500 2026. Aunque ambas parten de la misma plataforma mecánica, cada una está dirigida a un tipo de motociclista diferente. La CBR apuesta por una conducción deportiva para carretera, mientras que la segunda busca un equilibrio entre el uso diario y las rutas de aventura.

La principal novedad de ambas es la incorporación de Honda E-Clutch, una tecnología que automatiza el accionamiento del embrague sin eliminar la transmisión manual. En otras palabras, el piloto puede realizar los cambios de velocidad sin accionar la palanca del clutch, haciendo la conducción más sencilla, especialmente para quienes están dando sus primeros pasos en la motocicleta.

Foto: Benito Martínez Gil

Honda sigue fortaleciendo su presencia en México

Honda de México inició operaciones en 1985 y comenzó a ensamblar motocicletas en su planta de El Salto, Jalisco, en 1988 con la CBR1000 Hurricane.

Actualmente sigue existiendo y produce 10 modelos en México: CBF160, Cargo, CBF125, Tool, Dio110, Wave, XR190L, Dio125, NAVi —para mercado nacional y exportación—, además de la XR150L, que también se exporta a Estados Unidos y Canadá.

Foto: Benito Martínez Gil

Honda CBR500R 2026: apariencia de superbike, pero pensada para todos los días

La CBR500R conserva una de las siluetas más reconocibles de Honda. Su diseño inspirado en las superbikes hace que muchos la confundan con una motocicleta de mayor cilindrada, especialmente en el tradicional color rojo de la marca.

Sin embargo, más allá de la estética, Honda buscó mantener un equilibrio entre una posición deportiva y una ergonomía cómoda para recorridos largos. Bajo el carenado encontramos el conocido motor bicilíndrico de 471 cc, que entrega 47 hp, compartido con la NX500.

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Foto: Benito Martínez Gil

Entre las novedades incorpora:

Sistema Honda RoadSync , que permite conectar el teléfono para navegación, llamadas y control de funciones mediante comandos.

, que permite conectar el teléfono para navegación, llamadas y control de funciones mediante comandos. Doble disco delantero con sistema ABS.

Nueva versión equipada con Honda E-Clutch.

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Precios Honda CBR500R 2026 en México

CBR500R: 159,900 pesos

CBR500R E-Clutch: 164,990 pesos

Foto: Benito Martínez Gil

Honda NX500 2026: una trail equilibrada para ciudad y aventura

La segunda protagonista fue la Honda NX500, una motocicleta enfocada a quienes buscan salir del asfalto sin sacrificar comodidad en el uso diario.

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A diferencia de la CBR500R, la NX500 utiliza una rueda delantera de 19 pulgadas, una configuración que mejora su comportamiento sobre caminos de terracería y superficies irregulares.

Foto: Benito Martínez Gil

También cuenta con:

Motor bicilíndrico de 471 cc y 47 hp .

y . Altura libre al suelo de 180 mm .

. Altura del asiento de 830 mm .

. Sistema Honda RoadSync.

Versiones con y sin Honda E-Clutch.

Foto: Benito Martínez Gil

Primer manejo: una moto que transmite confianza fuera del asfalto

Durante la presentación tuvimos oportunidad de conducir la Honda NX500 en un recorrido con tramos de terracería y caminos con charcos.

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Desde los primeros metros transmite confianza. La suspensión y la rueda delantera de mayor diámetro ayudan a que la motocicleta no se sienta nerviosa cuando el terreno deja de ser completamente uniforme. Mantiene un buen equilibrio entre estabilidad y facilidad de manejo, sin exigir demasiada experiencia para disfrutarla.

Foto: Benito Martínez Gil

En cuanto a la ergonomía, la altura del asiento resultó adecuada para mi estatura de 1.75 metros, permitiendo apoyar los pies con seguridad y maniobrar con facilidad tanto en ciudad como fuera del pavimento.

Honda E-Clutch: la evolución para quienes buscan una conducción más sencilla

La gran apuesta tecnológica de Honda en esta nueva generación es el E-Clutch. A diferencia de una transmisión automática convencional, el sistema mantiene la caja manual, pero elimina la necesidad de accionar la maneta del embrague para arrancar, detenerse o cambiar de velocidad.

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El resultado son cambios más suaves y una experiencia menos demandante, especialmente para quienes comienzan en motocicletas de mediana cilindrada o simplemente buscan mayor comodidad durante el tráfico diario y las rutas largas.

Precios Honda NX500 2026 en México

NX500: 149,900 pesos

NX500 E-Clutch: 154,900 pesos

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