El motociclismo de aventura ha ganado cada vez más seguidores en México. Además de utilizar la motocicleta como un medio de transporte, muchos bikers buscan participar en rodadas organizadas para recorrer nuevos destinos, conocer otros motociclistas y compartir experiencias sobre el camino.

En ese contexto, BAJAJ Auto México anunció una nueva etapa de BAJAJ Dominar Rides, su programa oficial dirigido exclusivamente a los propietarios de las Dominar 400 y Dominar 250.

Foto: Benito Martínez Gil

¿Qué es BAJAJ Dominar Rides?

Aunque comenzó como un programa de rodadas, BAJAJ señala que Dominar Rides ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma que conecta a usuarios, distribuidores y la marca bajo una misma filosofía: explorar nuevos destinos, compartir experiencias y fortalecer el sentido de comunidad entre los propietarios de estos modelos.

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3 tipos de experiencias para los propietarios de Dominar

El programa continuará operando con tres formatos de actividades, cada uno pensado para diferentes perfiles de usuarios:

Daybreakers: rodadas locales de un día organizadas de forma periódica por los Ride Masters junto con distribuidores BAJAJ.

rodadas locales de un día organizadas de forma periódica por los Ride Masters junto con distribuidores BAJAJ. Weekenders: recorridos de fin de semana que incluyen rutas escénicas y actividades de integración entre los participantes.

recorridos de fin de semana que incluyen rutas escénicas y actividades de integración entre los participantes. Explorer Rides: expediciones de varios días hacia distintos destinos de México, con apoyo logístico y operativo por parte de la marca.

Foto: Benito Martínez Gil

Nuevos Ride Masters en diferentes estados

Como parte de esta renovación, BAJAJ presentó a los nuevos Ride Masters, quienes serán los responsables de coordinar actividades en distintas regiones del país.

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Los representantes estarán ubicados en ciudades y estados como:

Morelia

Veracruz

Querétaro

Mazatlán

Mérida

Guadalajara

Oaxaca

Puebla

Aguascalientes

Río Verde, Estado de México

Ciudad de México

Foto: Benito Martínez Gil

Además de organizar las rodadas, fungirán como enlace entre la comunidad local y la red de distribuidores de la marca.

También busca fortalecer a los distribuidores

BAJAJ explicó que el programa también involucra a su red de agencias mediante un modelo de apadrinamiento de los Ride Masters. Bajo este esquema, cada distribuidor se convierte en un punto de reunión oficial para la comunidad de su región.

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De acuerdo con la empresa, este modelo busca generar un mayor flujo de visitantes a las agencias, atraer nuevos prospectos y reforzar el posicionamiento de la marca dentro del segmento del motociclismo de aventura.

Con esta nueva etapa de BAJAJ Dominar Rides, la marca pretende seguir consolidando una comunidad enfocada en la exploración, la convivencia entre motociclistas y la organización de recorridos en diferentes estados del país.

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