La industria automotriz mundial está viviendo su mayor reacomodo en décadas. El coche dejó de ser solo un motor con cuatro llantas; ahora es una computadora sobre ruedas. Ante este escenario, México ha transmitido a Estados Unidos una preocupación central: que el sector automotriz vuelva a tener el trato que prometía el T-MEC, es decir, integración regional sin castigo arancelario. ¿Qué viene para este importante sector? Luis Miguel González, analista financiero y económico, nos habla al respecto.

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