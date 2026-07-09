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Muere a los 75 años Bonnie Tyler; la cantante que convirtió "Total Eclipse of the Heart" en un himno pop de los 80
Hoy, en Qué Plan, analizamos las canciones más famosas que han sido bandera de los últimos mundiales, desde "La copa de la vida" de Ricky Martin, hasta "Dai, Dai" o "Waka waka" de Shakira. ¿Para ti cuál es la mejor?
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