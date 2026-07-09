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Hoy, en Qué Plan, analizamos las canciones más famosas que han sido bandera de los últimos mundiales, desde "La copa de la vida" de Ricky Martin, hasta "Dai, Dai" o "Waka waka" de Shakira. ¿Para ti cuál es la mejor?

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