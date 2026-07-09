Hoy, en Qué Plan, analizamos las canciones más famosas que han sido bandera de los últimos mundiales, desde "La copa de la vida" de Ricky Martin, hasta "Dai, Dai" o "Waka waka" de Shakira. ¿Para ti cuál es la mejor?

💬 Déjanos tu comentario:

🎧 Recuerda seguir a "¿Qué Plan?" en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast:https://open.spotify.com/show/2f9DImdF8zauVMSsJ1SAfQ?si=4618337fc0cb4c7e