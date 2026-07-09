Muchas personas aseguran que el espíritu de la emperatriz Carlota sigue recorriendo los pasillos del Castillo de Chapultepec, buscando a su esposo Maximiliano de Habsburgo. Parte de esta leyenda se hace realidad en un experiencia única al caer la noche.

En el mismísimo castillo se presenta una puesta en escena que revive la vida de esta mujer, uno de los grandes personajes de la historia de México.

Conoce las historia de Carlota en esta obra que revive su historia en el Castillo de Chapultepec. Foto: Ticketmaster

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Así es la obra dedicada a Carlota en el Castillo de Chapultepec

El Castillo de Chapultepec es un recinto majestuoso en la cima de un cerro, escenario de muchos momentos de la historia de México, como la llegada del Segundo Imperio mexicano, de Maximilano, de Carlota y testigo, en parte, de sus trágicos desenlaces.

En un ambiente íntimo, con luces tenues y en el verdadero lugar de los hechos se presenta “La caída de la Corona”, una obra dirigida por Rodrigo González.

Se trata de un monólogo protagonizado por Alejandra Chacón, quien interpreta a Carlota en el Alcázar del Museo Nacional de Historia, en el majestuoso Castillo de Chapultepec.

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Con un guión basado en las cartas escritas por la misma emperatriz, la obra mezcla teatro y danza, además de un recital de piano y chelo.

Durante 70 minutos, la obra permite descubrir un poco de la enigmática mujer de la aristocracia: su pensar y actuar, incluidos los motivos que la llevarían a su dramático final en la reclusión hasta su fallecimiento a los 86 años.

Los diálogos invitan a los espectadores a la reflexión, a comprender sus aciertos y errores y, sobre todo, a preguntarse uno mismo si realmente, como se cuenta, ella perdió la razón y, por qué la historia decidió retratarla de esa manera.

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El Castillo de Chapultepec se convierte en escenario de esta obra. Foto: Ticketmaster

¿Cuánto cuesta el boleto para ver la obra de Carlota en el Castillo de Chapultepec?

El costo de entrada de “La caída de la Corona” en el Castillo de Chapultepec va desde los $580 pesos por persona. Puedes adquirirlos en taquilla, en el sitio web de Cartelera de Teatro o a través de la plataforma de Ticketmaster.

Los boletos no cuentan con lugar asignado, así que debes llegar con anticipación para encontrar un buen lugar.

Está llegando al final de su temporada, así que solo quedan dos funciones disponibles:

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Sábado 18 de julio: 20:00 horas

Sábado 25 de julio: 20:00 horas

Lánzate al Castillo de Chapultepec antes de que termina la temporada de esta obra. Foto: Ticketmaster

¿Cómo llegar al Castillo de Chapultepec?

Si llevas auto, se recomienda dejarlo en el estacionamiento Bolívar a un costado del Museo de Arte Moderno y, de ahí, seguir a pie.

Si prefieres el transporte público, las estaciones más cercanas son Gandhi de la línea 7 del Metrobús y Chapultepec de la línea 1 del Metro.

En la taquilla, al inicio de la rampa del castillo, hay camionetas que trasladan al público gratuitamente hasta la explanada.

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Te recomendamos llegar con anticipación, ya que una vez iniciada la obra ya no se permitirá el acceso al recinto.

Ubicación: Av. Heroico Colegio Militar 172, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, CDMX

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