El Mundial de México 1970 es uno de los más memorables, sobre todo para la CDMX, pues fue ahí donde se disputó el ‘Partido del Siglo’ y la legendaria selección de Brasil se coronó por tercera ocasión, teniendo a Pelé como máxima estrella.

Y aunque la ‘canarinha’ pasó casi todo el certamen en Guadalajara, unos días antes de la gran final se hospedaron en un hotel al sur de la capital mexicana, el cual conserva prácticamente intacta la habitación donde durmió ‘O Rei’.

Te contamos dónde está y cómo puedes visitarla.

¿Dónde está la habitación donde durmió Pelé en el Mundial de 1970?

La habitación donde durmió Pelé previo a la final del Mundial de México 1970 forma parte del hotel de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), un complejo de edificios y oficinas.

Foto: CISS

Se encuentra al sur de la CDMX, específicamente entre la calle San Ramón y la Avenida San Jerónimo, en la colonia San Jerónimo Lídice, a unos 50 minutos en auto del Centro Histórico.

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¿Cómo es la habitación donde durmió Pelé en el Mundial de 1970?

Luego de que Brasil y Pelé conquistaron su tercera estrella en el Mundial de México 1970, las autoridades del CISS decidieron ‘encapsular’ parte del hotel para conservar la estética y algunos recuerdos de las 4 noches que recibieron a la ‘canarinha’.

Por fuera, algunos pasillos están decorados con murales alusivos a Pelé y su estampita del álbum Panini, muebles de época, fotografías históricas e infografías que destacan los elementos en el interior de las habitaciones.

Foto: CISS

En el caso del cuarto de ‘O Rei’, corresponde al número 1 de la propiedad. De hecho, en la puerta tiene una placa con su nombre.

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El interior es muy sencillo. Cuenta con una lámpara y escritorio con objetos retro, una televisión antigua que repite la final entre Brasil e Italia, un póster de Juanito —la mascota de aquel Mundial—, una imagen de cartón en tamaño real, el teléfono verde original que, se dice, usó para llamar a su madre, una radio portátil, una camiseta firmada y un par de camas individuales con una cabecera donde se colocó una réplica del trofeo Jules Rimet.

Foto: CISS

La razón de las dos camas es que, normalmente, dormían un par de jugadores por cuarto, aunque no se tiene registro que Pelé compartiera la pieza con alguien más, por lo que fue exclusiva para la leyenda de Santos.

El baño también permanece intacto: sus paredes y azulejos de color azul, lavabo, escusado y bidet e incluso el empaque de una pasta de dientes al estilo de aquel entonces.

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Foto: CISS

También tiene un balcón con vista a los jardines del hotel y algunas casas contiguas. Se cuenta que Pelé lo usaba para saludar a los aficionados e incluso para firmar camisetas u otros objetos.

¿Cómo visitar la habitación donde durmió Pelé en el Mundial de 1970?

El sitio web de la CISS indica que las visitas a la habitación donde durmió Pelé en el Mundial de México 1970 se realizan de martes a domingo, en un horario de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada es gratuita, abierta a todo público y no se necesita registro previo.

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Foto: CISS

Los boletos están disponibles en la taquilla del recinto y en el módulo de acceso.

Para más información, escribe al correo: eventos.ciss@ciss-bienestar.org

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Exposición de futbol en el CISS

Como experiencia adicional por el Mundial 2026, el CISS también presenta la exposición ‘La ciudad que no ha dejado de jugar’, que destaca la relación entre la CDMX y el futbol, específicamente durante las 4 Copas del Mundo celebradas en la ciudad (las varoniles de 1970, 1986, 2026 y la femenil de 1971).

Foto: Sectur CDMX

Cuenta con más de 600 objetos coleccionables —boletos, cerámica, maquetas, ropa, fotografías, balones, etc.— que se utilizaron durante esas ediciones, infografías con detalles de la vida en México en cada certamen y una miniexhibición de 48 pelotas de cerámica intervenidas por 48 artistas.

La entrada a la exposición futbolera ‘La ciudad que no ha dejado de jugar’ es gratuita.

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Abre casi todos los días, excepto lunes, hasta el domingo 26 de julio, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sitio web: laciudadquenohadejadodejugar.mx

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