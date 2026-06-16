Con el Mundial 2026 en marcha, los aficionados buscan maneras para llegar al Estadio Ciudad de México, pues por protocolo de la FIFA, calles y avenidas a 1.5 kilómetros a la redonda del recinto cerrarán y contarán con filtros de acceso durante los partidos.

Si vas a asistir a uno de los encuentros, debes saber que un par de sistemas de transporte público habilitaron los servicios especiales Ride y Park & Ride para llegar al Azteca o Estadio Banorte.

Aquí te contamos en qué consisten.

¿En qué consiste Ride y Park & Ride?

Ride y Park & Ride son un par de servicios temporales que los sistemas de transporte público Trolebús (camiones azules) y RTP (camiones verdes) ofrecen para llegar lo más cerca posible del Estadio Ciudad de México durante los partidos del Mundial 2026.

Foto: Sectur CDMX

En ambos casos parten de puntos clave, turísticos y estratégicos de la CDMX, aunque hay una diferencia entre ambas.

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Ride es para usuarios a pie que solo buscan el traslado en transporte público, mientras que Park & Ride es para usuarios de automóvil que necesitan un lugar de estacionamiento y, desde ahí, trasladarse al Estadio Ciudad de México.

¿Cuáles son las rutas del servicio Ride y Park & Ride?

Ride cuenta con las siguientes rutas y estaciones:

Reforma: Trolebús del Ángel de la Independencia hasta Santa Úrsula/Santo Tomás.

Palacio de los Deportes: Trolebús del Palacio de los Deportes hasta Santa Úrsula/Santo Tomás.

Bellas Artes: Trolebús del Palacio de Bellas Artes hasta Santa Úrsula/Santo Tomás.

San Jerónimo: RTP de la calle Tarasquillo hasta el CETRAM Huipulco.

CETRAM Chapultepec: Trolebús del CETRAM Chapultepec hasta Santa Úrsula/Santo Tomás.

Estadio Olímpico Universitario: Trolebús de la estación Terminal C.U. hasta Santa Úrsula/Santo Tomás.

Parque México: RTP de Avenida Sonora a CETRAM Huipulco.

Park & Ride tiene las siguientes rutas y estaciones:

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Parque Ecológico de Xochimilco: RTP de Avenida Canal de Garay/Anillo Periférico 1 hasta CETRAM Huipulco.

Centro Comercial Santa Fe: RTP de la calle Juan Salvador Agraz 3000 hasta CETRAM Huipulco.

Auditorio Nacional: RTP del Auditorio Nacional hasta CETRAM Huipulco.

Plaza Carso: Trolebús de la calle Lago Zúrich 245 hasta Santa Úrsula/Santo Tomás.

Six Flags: RTP del estacionamiento de Six Flags México hasta CETRAM Huipulco.

En cualquier caso, hay salidas programadas cada 15 minutos desde las 7:00 a.m.

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¿Cuánto cuesta Ride y Park & Ride al Estadio Ciudad de México?

El servicio Ride al Estadio Ciudad de México tiene un costo de $300 pesos por viaje redondo, mientras que la tarifa de Park & Ride es de $500 por viaje redondo.

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Foto: SEMOVI

Considera que el pago se hace con la Tarjeta de Movilidad Integrada (disponible en máquinas expendedoras automáticas de Metrobús, Cablebús y Tren Ligero, taquillas de cualquier estación del Metro y puntos de Park & Ride), o mediante tu teléfono (si cuenta con sistema NFC) al usar las apps CDMX Oficial y Mercado Pago.

Más información en el sitio web: mexicocity.cdmx.gob.mx/e/getting-around/guia-de-movilidad-para-el-estadio-ciudad-de-mexico

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