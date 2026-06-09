Si después de disfrutar los partidos de la Selección Mexicana te quedas con ganas del "after", en la Ciudad de México habrá más experiencias para celebrar (o llorar) entre amigos.

Aquí te dejamos 5 opciones que tienes que aprovechar al salir del estadio.

5 planes para disfrutar después de los partidos en CDMX

1. Función de luchas libres

Para mantener la adrenalina deportiva, lánzate a la Arena México y Arena Coliseo para disfrutar un espectáculo en vivo de lucha libre.

Ya sea que le vayas a los técnicos o a los rudos, el Consejo Mundial de Lucha Libre ofrecerá funciones el 11 de junio desde las 17:00 horas y hasta las 20:30. Tanto en taquilla como en Ticketmaster ya puedes conseguir tus boletos.

Los costos van desde los $100 a los $600 pesos.

Las direcciones son:

Arena México: Dr. Lavista 189, Doctores, Cuauhtémoc, CDMX

Arena Coliseo: República de Perú 77, Centro Histórico

Después del partido, lánzate a un espectáculo entre rudos y técnicos. Foto: Instagram @cmll_mx

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2. Turibus Cantinas Centro

Para celebrar la victoria de alguno de tus equipos favoritos, el recorrido Turibus Cantinas Centro te va a encantar. Aquí recorrerás el Centro Histórico y conocerás cantinas emblemáticas de la capital.

Mientras disfrutas bebidas tradicionales como tequila, mezcal o cerveza, el tour lo ameniza un mariachi y tríos. La experiencia dura alrededor de 4 horas y solo se permiten mayores de 18 años.

Para que lo tengas en cuenta, el costo es de $470 pesos por persona. Hay disponibilidad en los siguientes horarios:

Miércoles y jueves de 19:00 a 23:00 horas

Viernes y sábado de 18:00 a 22:00 horas

Puedes comprar tus boletos en el sitio oficial del Turibus. Llega, al menos, 20 minutos antes para abordar.

Ubicación: Av. Paseo de la Reforma 222, colonia Juárez

Recorre las cantinas del Centro de la CDMX en el Turibus. Foto: Instagram @turibusmx

3. Cervecería Yeccan

Esta temporada, en el restaurante-cervecería Yeccan se une la pasión por el futbol con una selección de bebidas especiales para hacer un brindis luego del encuentro deportivo.

Disfruta sus cuatro etiquetas conmemorativas, tanto en lata como en barril, con menús temáticos. Asimismo, tendrá promociones especiales como combos cervezas y hasta paquetes con playeras de edición exclusiva.

Horario: lunes a domingo de 15:00 a 00:00 horas

Ubicación: C. de Chiapas 208, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX

Disfruta la colección especial de cervezas de Yeccan este Mundial. Foto: Instagram @yeccan_cerveceria

4. MatchCup & AfterCup 2026

MatchCup & AfterCup 2026 es una propuesta diseñada para los apasionados del futbol que desean vivir una experiencia gastronómica y musical durante la Copa del Mundo.

Lo interesante del evento es que, después del silbatazo final de los partidos, se podrá seguir la fiesta con conciertos de exponentes de la música electrónica locales e internacionales como:

Todd Terje y Cut Copy

HVOB:

VTSS:

Dombrance

La entrada es solo para mayores de edad. Además, debes reservar con anticipación, y las mesas están disponibles para 4, 6 y 8 personas.

También se realizará la proyección de los partidos con acceso gratis. Las actividades comienzan desde las 10:00 hasta las 20:00 horas; si te interesa, aparta tu lugar en el sitio de Fever Up.

Ubicación: Frontón Bucareli 118, Colonia Centro, Cuauhtémoc, CDMX

En MatchCup & AfterCup 2026 se proyectarán los partidos. Foto: Instagram @tecatepalnorte/ @losguitarrazos

5. Celebración en trajineras

Para que te lances a festejar cerca del Estadio Ciudad de México, no hay mejor lugar que las trajineras de Xochimilco con capacidad de hasta 18 personas.

Actualmente, hay promociones para recorridos de 3 horas por $2,150 con mariachi, comida típica, la exploración de una chinampa, la laguna de Caltongo, la laguna de Xaltocán, visita al restaurante María Candelaria y la visita al canal de Santa Cruz.

Una opción es reservar en el sitio del embarcadero Nativitas o a su número 55 4387 7943.

Lánzate a Xochimilco y explorar sus lagunas después del partido. Foto: Unsplash

Con todas estas actividades, seguro tu apetito futbolero quedará más que saciado.

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