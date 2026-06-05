¿Cuánto cuesta entrar a la zona arqueológica Cañada de la Virgen?

Después de permanecer 3 meses cerrada por trámites de expropiación, la zona arqueológica Cañada de la Virgen en San Miguel de Allende, Guanajuato, fue reabierta por autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Si planeas visitar esta antigua ciudad hñähñu, aquí te decimos cómo es, los horarios y los costos oficiales tras su reapertura.

¿Dónde está la zona arqueológica Cañada de la Virgen?

La zona arqueológica Cañada de la Virgen se encuentra en un terreno montañoso y semidesértico, cerca del cauce del río Laja, a unos 30 kilómetros de San Miguel de Allende.

Foto: Sectur México

Desde el centro de la Ciudad Patrimonio son unos 40 minutos en auto.

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¿Cómo es la zona arqueológica Cañada de la Virgen?

De acuerdo con el INAH, la zona arqueológica Cañada de la Virgen fue construida por el pueblo hñähñu (otomí) en el 540 d.C. y habitada hasta el 1050 d.C.

Abarca una superficie de aproximadamente 16 hectáreas —701 contando el polígono de protección— y se compone de 5 complejos constructivos.

Foto: INAH

Su edificio principal es el Complejo A o Casa de los 13 Cielos. Es un patio hundido rodeado de plataformas y un basamento piramidal (el Templo Rojo) de 15 metros de altura.

También está el Complejo B o Casa de la Noche Más Larga, con cuatro construcciones y un pequeño basamento con un temazcal; y el Complejo C o Casa del Viento, una estructura circular con escalinata y una habitación cuadrangular en su cima.

Foto: INAH

Para su edificación, los hñähñu se basaron en la contemplación de la ruta del Sol y la Luna, por lo que las edificaciones presentan alineación simétrica con los astros y son lugar de fenómenos de luces y sombras en el solsticio de invierno, durante los amaneceres del 17 de abril y 25 de agosto y los atardeceres del 4 de marzo y 9 de octubre.

Debido a esta razón, Cañada de la Virgen fue más que una urbe mesoamericana, pues también es considerada un centro ceremonial y científico.

Foto: Sectur México

En la zona arqueológica se han encontrado 19 entierros ceremoniales y más de 248 piezas de cerámica.

¿Cuánto cuesta entrar a la zona arqueológica Cañada de la Virgen?

De acuerdo con el comunicado oficial compartido por el INAH, el costo de entrada general a la zona arqueológica Cañada de la Virgen es de $100 pesos para adultos y $25 para niños.

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Por el momento, abrirá de jueves a domingo de 10:00 a.m. a 6:00 p.m, aunque el cierre de acceso es a las 4:00 p.m.

Las visitas se organizan en recorridos guiados cada 2 horas los jueves y viernes y cada hora los sábados y domingos.

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