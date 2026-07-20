Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos, sostuvo un encuentro con el director de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF en inglés), Robert Cekada.

Indicó Lazzeri que la reunión fue "productiva" para fortalecer la cooperación entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico ilícito de armas de fuego hacia nuestro país.

"Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos por la seguridad de ambas naciones.

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"Una responsabilidad mutua y diferenciada que seguiremos impulsando con resultados", escribió el embajador en sus redes sociales.

En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego el pasado 9 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a poner un alto a las armas alto al fuego porque "nada vale la vida de otra persona".

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Al encabezar el programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz" en el atrio de la Basílica de Guadalupe y ante autoridades eclesiásticas, Sheinbaum Pardo también pidió a las familias mexicanas que abracen a sus hijos e hijas, y reiteró el llamado a Estados Unidos a actuar contra el flujo de armas.

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Al mencionar "que sobreviva la esperanza por encima del odio y la violencia", señaló que la mayor parte de las armas que entran a nuestro país vienen de Estados Unidos y cruzan ilegalmente la frontera "para sembrar violencia y arrebatar vidas en México".

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"Seguiremos insistiendo con firmeza y con respeto en la necesidad de detener el tráfico ilegal de armas. Así como México trabaja todos los días para evitar la llegada de drogas a nuestro vecino país, también es indispensable que se detenga el flujo de armas que alimenta la violencia.

"75% de las armas que se han incautado o entregado en México provienen de los Estados Unidos. La seguridad y la paz son responsabilidades compartidas", declaró.

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Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, presumió el 10 de julio los resultados de la administración del mandatario Donald Trump contra el tráfico de armas de fuego, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hiciera un llamado a poner un alto al armamento.

A través de sus redes sociales, el embajador Johnson mostró los “Resultados de la Administración Trump en los Estados Unidos para desmantelar a los cárteles y detener el tráfico ilegal de armas de fuego”.

Expuso que se han asegurado cerca de 50 mil armas de fuego y decomisado casi 2.9 millones de cartuchos.

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Añadió el diplomático estadounidense que su país ha realizado más de 10 mil arrestos vinculados al tráfico de armas.

“Bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, nuestros países continúan trabajando juntos para que ambas naciones estén más seguras”, dijo.

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