El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que ya trabaja en regularizar la entrega de la Credencial para Votar, luego de que éstos llegaran a tardar hasta un mes con el cambio de proveedor en la producción de las credenciales y la emisión del nuevo modelo.

En la Comisión del Registro Federal de Electores, la consejera Carla Humphrey solicitó un reporte detallado de cómo fue que la entrega de este documento que sirve como identificación oficial pasó de ser de 7 a más de 20 días hábiles en algunos estados del país.

“Estos largos tiempos de espera son inaceptables para un trámite ciudadano que es expresión primigenia de su contacto directo con el INE y que por lo tanto impacta directamente la percepción social de nuestra institución”, señaló.

Posterior a la sesión, el INE emitió un boletín en el que aseguró que ya inició la reducción gradual de los tiempos de entrega, una vez concluida la etapa inicial de transición al nuevo contrato de producción.

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Precisó que la estabilización de la producción permitirá que, de manera progresiva, más ciudadanas y ciudadanos reciban su Credencial para Votar en menor tiempo, sin comprometer los estándares de calidad, seguridad y confiabilidad que caracterizan al documento de identificación oficial más utilizado en México.

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Por otro lado, apuntó que el nuevo contrato para la producción de la Credencial para Votar inició el 1 de junio de 2026 y al comienzo de esta nueva etapa existía un excedente de 423 mil 109 credenciales pendientes de producir, derivado de la alta demanda de trámites registrada en los Módulos de Atención Ciudadana y del agotamiento del volumen máximo previsto en el contrato anterior.

Agregó que, conforme a las condiciones del contrato vigente, la producción inició de manera gradual para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de los elementos de seguridad del nuevo modelo de Credencial para Votar.

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En ese sentido, indicó que el primer día se produjeron 2 mil credenciales y el volumen se incrementó progresivamente hasta alcanzar, el 10 de junio, la capacidad contratada de 90 mil credenciales diarias.

Enfatizó que este periodo permitió verificar de manera exhaustiva cada una de las etapas del proceso de producción, asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad e incorporar plenamente los elementos de seguridad previstos para el nuevo modelo de la Credencial para Votar.

Adicionalmente, destacó que durante esta etapa inicial fue necesario ampliar temporalmente los tiempos de entrega a la ciudadanía, sin embargo, una vez estabilizada la producción y reducido de manera significativa el volumen extraordinario acumulado, el instituto está trabajando para regresar al plazo comprometido de entre seis y nueve días naturales.

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El INE también exhortó a quienes hayan solicitado una inscripción, reposición, renovación o actualización de su Credencial para Votar a consultar previamente el estatus de su trámite en los canales oficiales, antes de acudir al Módulo de Atención Ciudadana correspondiente.

Asimismo, puntualizó que la normalización gradual de los tiempos de entrega refleja su compromiso permanente por ofrecer a la ciudadanía servicios confiables, seguros y oportunos, preservando en todo momento la integridad y los altos estándares de calidad de la Credencial para Votar.

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