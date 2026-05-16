¿Cuándo será la Guelaguetza 2026?

“Para los oaxaqueños, la Guelaguetza no es solo nuestra máxima fiesta, también la oportunidad de compartir con México y con el mundo la enorme riqueza cultural, artística, gastronómica y comunitaria que tiene nuestro estado” dijo en conferencia de prensa Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca.

En julio, las 8 regiones del estado, sus 16 pueblos originarios y el afromexicano se reúnen en la ciudad de Oaxaca para mostrar su danza, música, rituales y vestimentas en el Auditorio Guelaguetza, hogar de uno de los eventos culturales más importantes de América.

Ya se anunciaron las fechas, costos de los boletos y otros eventos paralelos. Aquí los detalles.

¿Qué es la Guelaguetza?

“La Guelaguetza no es un espectáculo comercial aislado ni un producto desvinculado de sus raíces, es la expresión viva de la memoria, la espiritualidad, el trabajo comunitario y la diversidad cultural de los pueblos originarios y afromexicanos”, dijo Flavio Sosa Villavicencio, titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca.

Foto: Facebook 'Guelaguetza Oficial'

Para la edición 2026, se conformó un consejo cultural con 72 consejeros y consejeras de distintas regiones del estado, quienes valoraron las expresiones “con criterios de ancestralidad, ritualidad, originalidad, equidad, inclusión e interculturalidad”.

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Cada presentación de los Lunes del Cerro contará con 12 o 13 delegaciones, en su gran mayoría diferentes a la del año anterior. Mostrarán su música tradicional, sus danzas, rituales y lenguas originarias.

Foto: Facebook 'Guelaguetza Oficial'

Entre las expresiones más populares está la danza de la Pluma (de los Valles Centrales), La Sandunga (del Istmo de Tehuantepec), Flor de Piña (de Tuxtepec), el Carnaval Putleco (de Putla), el Jarabe Mixteco (de Huajuapan de León) y los Diablos (de Juxtlahuaca).

“La Guelaguetza 2026 contará con una representación regional más equilibrada, amplia y plural”, afirmó Sosa Villavicencio, al tiempo de destacar que habrá delegaciones que participarán por primera vez y otras que regresan después de muchos años, como las de Santa María Huazolotitlán, Santo Domingo Chihuitán y San José Tenango.

¿Qué más habrá en Oaxaca durante la Guelaguetza 2026?

La Guelaguetza va más allá de las 4 representaciones anuales que se realizan en el Auditorio Guelaguetza, pues durante todo julio se organizan actividades y experiencias paralelas.

Foto: Facebook 'Guelaguetza Oficial'

Al respecto, Saymi Pineda Velasco, secretaria de Turismo de Oaxaca, confirmó que serán más de 140 eventos en el programa ‘Julio, mes de la Guelaguetza’. Estos algunos de los más importantes:

Convites: se realizarán el 1, 10 y 11 de julio a las 6:00 p.m. Recorrerán el centro histórico.

Calendas culturales: los sábados previos a los Lunes del Cerro a las 6:00 p.m. De la Fuente de las 8 Regiones hasta la Alameda de León.

Expoventa de Alebrijes: del 17 de julio al 1 de agosto en San Martín Tilcajete.

Feria del Tejate y del Tamal: el 29 y 30 de julio en la Plaza de la Danza.

Festival de los Moles: el 24 y 25 de julio en la Plaza de la Danza.

Feria Regional de los Hongos Silvestres y Productos No Maderables: 18 y 19 de julio en San Antonio Cuajimoloyas.

Gran Fiesta del Mezcal: del 23 al 26 de julio en Santiago Matatlán.

Feria de la Tlayuda: del 19 al 27 de julio en San Antonio de la Cal.

Feria Regional de los Coatlanes: del 22 al 27 de julio en San Vicente Coatlán.

Feria de la Manzana: el 18 y 19 de julio en Santa Martha Latuvi.

Feria del Mezcal: del 17 al 28 de julio en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca. Es la única con costo de entrada ($80 pesos por persona).

Víctor Cata, secretario de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Oaxaca, señaló que, previo a las presentaciones en el Auditorio Guelaguetza, habrá números musicales de artistas oaxaqueños hablantes de lenguas originarias y otras actividades en la ciudad:

Recital de Palabra Flor en Lenguas Originarias: 4 de julio en el Teatro Macedonio Alcalá.

Lecturas de poesía en lenguas originarias de Oaxaca : 5 de julio a las 11:00 a.m. en los mercados 20 de Noviembre, La Merced y Orgánico La Cosecha.

: 5 de julio a las 11:00 a.m. en los mercados 20 de Noviembre, La Merced y Orgánico La Cosecha. Concierto de Muchas Voces: 17 de julio a las 4:00 p.m. en la Plaza de la Danza.

¿Cuánto costarán los boletos de la Guelaguetza 2026?

De acuerdo con las redes sociales oficiales de Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, las tarifas de los boletos para la Guelaguetza 2026 dependerán de la fecha de compra y el tipo de asientos a elegir.

Foto: Facebook 'Guelaguetza Oficial'

A partir del 15 de mayo se habilitó la preventa para tarjetahabientes Banamex. En la zona de Palco B tendrán un costo de $1,166 pesos por persona (más cargos por servicio) y en Palco A en $1,476 (más cargos por servicio).

Desde el 1 de junio se abrirá la venta general y los precios subirán un poco: $1,321 (más cargos por servicio) en Palco B y $1,632 (más cargos por servicio) en Palco A.

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Los asientos de Palco C y D son gratuitos.

Foto: Facebook 'Guelaguetza Oficial'

Saymi Pineda Velasco, secretaria de Turismo de Oaxaca, mencionó que este año, con la finalidad de evitar la reventa, el único punto oficial de venta de boletaje será la página web de Superboletos.

¿Cuándo será la Guelaguetza 2026?

Pineda Velasco confirmó que el Lunes del Cerro y su Octava se celebrarán el 20 y 27 de julio con 2 presentaciones cada día: a las 10:00 a.m. y 5:00 p.m.

Para más información, visita el sitio web: guelaguetza.oaxaca.gob.mx

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