El pasado 23 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un decreto que declaró el turismo comunitario como una actividad de interés público y de prioridad nacional.

Desde hace un año, la Secretaría de Turismo federal inició con la Política Nacional de Turismo Comunitario, la cual busca impulsar y desarrollar este segmento turístico en el país a través de la 'Guía Nacional de Experiencias de Turismo Comunitario'.

Recientemente se nombraron los primeros 3 Destinos de Turismo Comunitario (DTC), entre los que se encuentran los Pueblos Mancomunados de Oaxaca.

Para conocer en qué consiste este proyecto, entrevistamos a Saymi Pineda Velasco, titular de la Secretaría de Turismo de Oaxaca durante las actividades del Tianguis Turístico de México 2026 que ayer llegó a su fin en el puerto de Acapulco.

¿Qué es un Destino de Turismo Comunitario?

Un Destino de Turismo Comunitario es una iniciativa reciente implementada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Foto: Secretaría de Turismo de Oaxaca

Con este distintivo se busca reconocer “regiones del país donde la mayor parte de los bienes y servicios turísticos son provistos por cooperativas o empresas de base comunitaria”.

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Pineda Velasco explica que, para obtener la designación, es necesario cumplir con ciertos requisitos, como “tener un fuerte arraigo comunitario, medidas para preservar la cultura y biodiversidad, ofrecer experiencias ecoturísticas y contar con buena infraestructura”.

Resalta que, tras el decreto presidencial y la creación de la 'Guía Nacional de Experiencias Turísticas Comunitarias' —aún en desarrollo—, Oaxaca ya cuenta con “61 experiencias en 45 municipios de las 8 regiones, y los Pueblos Mancomunados han sido ‘la voz’ de todos ellos”.

Foto: Secretaría de Turismo de Oaxaca

¿Qué son los Pueblos Mancomunados?

Los Pueblos Mancomunados son 8 comunidades oaxaqueñas que, desde hace más de 25 años, se organizaron para crear distintas organizaciones empresariales comunitarias, la gran mayoría de ellas enfocadas en el turismo.

Su finalidad es preservar el ecosistema donde se encuentran, así como los usos y las costumbres ancestrales de su cultura.

¿Dónde están los Pueblos Mancomunados?

Los Pueblos Mancomunados se encuentran en la Sierra Norte de Oaxaca, también conocida como Sierra Juárez, una región habitada principalmente por indígenas zapotecas y una de las 12 áreas con mayor biodiversidad en el mundo, de acuerdo con la organización World Wildlife Fund (WWF).

Foto: Secretaría de Turismo de Oaxaca

Su orografía es accidentada —con altitudes que van de los 300 hasta los 3,300 metros sobre el nivel del mar—, por lo que cuenta con diversos ecosistemas, como matorrales, praderas, semidesiertos y selvas.

Sin embargo, esta sierra destaca por sus bosques de montaña constantemente cubiertos de neblina. Es un ecosistema con una gran cantidad de especies de flora y fauna, amenazado y poco común en México.

Son 8 localidades las que componen este Destino de Turismo Comunitario: San Miguel Amatlán, Santa Catarina Lachatao, Santa Martha Latuvi, Benito Juárez, San Antonio Cuajimoloyas, San Isidro Llano Grande, La Nevería y Santa María Yavesía.

Foto: Secretaría de Turismo de Oaxaca

Desde la ciudad de Oaxaca el trayecto en auto es de aproximadamente 1 hora con 20 minutos a los Pueblos Mancomunados, aproximadamente.

¿En qué consiste la experiencia turística en los Pueblos Mancomunados?

“El turismo comunitario ha estado siempre en Oaxaca”, afirma la titular de Turismo del estado, siendo los Pueblos Mancomunados uno de los proyectos pioneros en México y América Latina, al ser creado el proyecto en 1994.

De acuerdo con Pineda Velasco, en la región se ofrece “senderismo interpretativo, tirolesas, degustación de comida tradicional” y otras experiencias como recorridos agro y ecoturísticos, medicina ancestral y paseos culturales.

Foto: Secretaría de Turismo de Oaxaca

Destaca el caso de Cuajimoloyas, “donde se realiza la Feria de los Hongos y donde se construirá el primer Museo de los Hongos”.

En Benito Juárez, el Centro Ecoturístico Yaat Yana ofrece un mirador natural a 3,100 metros sobre el nivel del mar, un puente colgante de 150 metros de largo, 3 líneas de tirolesas, cascadas de más de 7 metros de altura y la peña Piedra Larga con vistas panorámicas.

En La Nevería —la comunidad más pequeña—, se desarrolló la ruta ecoturística ‘Los Colores del Maíz’. Esta iniciativa pretende preservar los maíces nativos oaxaqueños a través de experiencias en la que los turistas participan en la siembra y cosecha, en talleres gastronómicos y elaboran tortillas a mano.

Foto: Secretaría de Turismo de Oaxaca

Tienen otros atractivos, como cabañas rústicas en el bosque, más de 100 kilómetros de senderos en la naturaleza planeados para recorrerse en un itinerario de 7 días, recorridos de leyendas con adultos mayores, avistamiento de aves, comedores comunitarios, recolección de hongos en agosto, caminos prehispánicos, ferias y eventos tradicionales —como la Feria de la Manzana en Santa Martha Latuvi— y un museo de sitio que relata la historia del proyecto en San Miguel Amatlán—.

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Para conocer más información sobre los Pueblos Mancomunados, Pineda Velasco invita a los turistas a visitar el sitio web: oaxaca.travel y contratar las experiencias con touroperadores locales y capacitados, como Expediciones Sierra Norte.

Sitio web: sierranorte.org.mx

Teléfono: (951) 514 8271.

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