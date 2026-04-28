¿Cómo se puede vivir una experiencia fuera de la Tierra sin salir de ella? El astroturismo es la respuesta y DarkSky International una de las principales organizaciones internacionales en otorgar certificaciones a destinos y actividades con buenas prácticas para cuidar el entorno y, como parte de este, su cielo nocturno.

Entre sus programas se encuentra DarkSky Approved Lodging dirigido a “hospedajes que ofrecen cielos transparentes y noches estrelladas de calidad excepcional y un entorno nocturno preservado mediante iluminación certificada”.

En todo el mundo había 15 alojamientos certificados, principalmente en Estados Unidos. Sin embargo, el 20 de abril de este año se anunció la incorporación de uno más: Rancho La Concepción, el primer hospedaje en México en obtener este reconocimiento.

Dónde está el primer hospedaje mexicano con certificación de cielos oscuros

Rancho La Concepción se encuentra en la remota Sierra de San Pedro Mártir, un parque nacional en el ‘corazón’ de Baja California, a más de 2,800 metros de altura sobre el nivel del mar reconocido por sus altas montañas, como el Picacho del Diablo— cubiertas de bosques, nevadas invernales y matorrales desérticos en sus zonas bajas.

Foto: Secture Baja California

En el Cerro de la Cúpula de esta Área Natural Protegida se encuentra ni más ni menos que el Observatorio Astronómico Nacional, el más importante de México.

La UNAM eligió este sitio por la calidad de sus cielos oscuros casi todo el año, a la calidad atmosférica prácticamente ‘transparente’ y adecuada para la observación científica y que no tiene contaminación lumínica.

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De acuerdo con DarkSky Internacional, la ubicación remota del Rancho La Concepción ofrece “un entorno ideal para el astroturismo, la contemplación tranquila de la naturaleza y las noches de descanso bajo las estrellas”.

Foto: Secture Baja California

Desde Ensenada —la ciudad más cercana— son unas 3 horas y media en auto, mientras que de Tijuana son poco más de 5 horas.

El acceso es por la carretera 1 Transpeninsular (hacia San Quintín). Se debe tomar el acceso al Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir y los últimos 6.5 kilómetros son de terracería, por lo que es necesario un vehículo alto (todoterreno en temporadas de lluvia o nevadas).

¿Cómo es Rancho La Concepción?

El concepto del Rancho La Concepción es el de la desconexión, el disfrute de la naturaleza y el aprendizaje de saberes ancestrales, pues la zona estuvo habitada por indígenas kiliwa y, posteriormente, por vaqueros que llevaban un estilo de vida duro, pero libre.

Fotos: Rancho La Concepción

Ofrece 3 cabañas, todas de estilo rústico:

La Casa de las Estrellas: con una fachada de lámina e interiores de madera, tiene capacidad para 2 personas. Está equipada con cama matrimonial, baño seco, una terraza y cocina exterior.

La Casita de Adobe: elaborada con adobe, recibe 4 huéspedes. Tiene un par de camas matrimoniales, baño privado con agua caliente, cocina equipada, área de fogata y un porche con asador.

La Cabaña en el Establo: de madera y techos de lámina, aloja hasta 7 personas. Tiene 2 habitaciones (una cama queen y 2 matrimoniales) y un tapanco (con cama individual), baño seco con regadera y agua caliente, cocina equipada, zona de fogata y porche con asador.

¿Qué requisitos necesitó Rancho la Concepción para obtener la certificación?

Recientemente, Rancho La Concepción recibió asesoría técnica y científica de la UNAM para reacondicionar la propiedad, con la finalidad de cumplir los requisitos de la certificación DarkSky Approved Lodging.

Como primer paso, debió cumplir con 5 características: estar ubicado en una región con un excepcional cielo nocturno, comprender la importancia de los recursos sensibles durante la noche y los medios adecuados para reducir el impacto de la luz nocturna, mantener buenas prácticas de iluminación exterior en las instalaciones y proporcionar material educativo a los huéspedes sobre la conservación del cielo nocturno.

Foto: Rancho La Concepción

Después, las adecuaciones realizadas se enfocaron en complementar, principalmente, 5 criterios técnicos:

Que toda luz artificial tenga un propósito claro.

Toda luz artificial debe dirigirse únicamente hacia donde sea necesario.

La luz artificial no debe ser más brillante de lo necesario.

En la medida de lo posible, utilizar luces de colores cálidos.

Tras una auditoría detallada, DarkSky International confirmó la certificación de Rancho La Concepción, convirtiéndose en el primer hospedaje mexicano en obtenerla.

¿Qué hacer en el primer hospedaje con certificación de cielos nocturnos en México?

En el Rancho La Concepción, la noche es la esencia de la experiencia, por lo que cuentan con actividades como observaciones astronómicas, astrofotografía y paseos guiados para avistar flora y fauna durante la noche, especialmente búhos y otro tipo de aves.

Foto: Rancho La Concepción

También ofrece baños de bosque, que incluyen senderismo en silencio, meditaciones guiadas, ejercicios de escaneo corporal y té de hierbas locales; caminatas con relatos indígenas locales hacia viejos asentamientos kiliwa, una zona de cuarzos para hacer un ritual y rutas a pie por un cañón de piedra, un viñedo antiguo y una cascada ‘escondida’.

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Cuenta con un restaurante de concepto slow food. Se preparan recetas tradicionales de la Sierra de San Pedro Mártir con ingredientes locales —cosechados en Rancho La Concepción o propiedades cercanas—, pan al horno de leña, fruta de temporada y tortillas hechas a mano.

¿Cuánto cuesta dormir en Rancho La Concepción?

El costo por noche en Rancho La Concepción, el primer alojamiento en México mexicano con certificación de cielos nocturnos, depende de la cabaña a elegir, aunque las tarifas van desde los $3,150 en La Casa de las Estrellas, $4,080 en La Casita de Adobe y $5,800 en La Cabaña en el Establo.

Fotos: Rancho La Concepción

Por las noches, la observación de los cielos estrellados es gratuita, aunque las demás actividades tienen precios de los $100 pesos hasta los $450 pesos por persona.

Sitio web: rancholaconcepcion.com

WhatsApp: (646) 188 2271.

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