Por primera vez, ha llegado a la Ciudad de México una aventura que sale del mundo de los videojuegos: Minecraft Experience. Aquí no necesitas estar detrás de una computadora o del celular para participar: tú mismo te enfrentas a batallas divertidas para rescatar a los aldeanos.

En Destinos nos lanzamos al recorrido y esto fue lo que vimos.

En esta experiencia el universo de Minecraft deja de existir únicamente en la pantalla. Foto: Dazel Sarabia / EL UNIVERSAL

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¿Cómo es el recorrido inmersivo en Minecraft Experience?

Esta experiencia ha sido instalada en Fórum Buenavista, en la colonia Guerrero, en el tercer piso del estacionamiento del centro comercial.

Como referencia, al costado izquierdo de Cinépolis se encuentra la entrada.

Al llegar, te reciben con un orbe (pequeñas esferas de luz que salen en el videojuego). Es importante cuidarlo durante todo el recorrido porque, básicamente, se convierte en tu herramienta principal.

Desde el primer momento, el trabajo en equipo se vuelve fundamental para cumplir una misión: rescatar a los aldeanos, esas criaturas que también son esenciales en el mundo de Minecraft.

Apenas se cruza la entrada, aparece un mundo nuevo, creado con proyecciones envolventes con formas de bosques y cuevas. Las figuras 3D de los personajes y las pantallas interactivas te hacen sentir dentro del videojuego.

Un orbe te acompaña todo el recorrido de Minecraft Experience. Foto: Dazel Sarabia/ EL UNIVERSAL

En una hora, duración de la experiencia, se recorren 9 salas con actividades únicas. Con ayuda de elementos tecnológicos, participas en dinámicas para conseguir objetos y recursos que ayudan a cumplir la misión principal.

En la primera sala encuentras figuras de animales pequeños, como un cerdo y una oveja, que parecen estar en un paisaje natural. Aquí debes recolectar madera y manzanas para después pasar a la zona de crafteo.

En este lugar, junto con tu equipo, tienes que crear tus propias herramientas. Después, todo el grupo debe seguir recolectando elementos como hierro, madera y palos para seguir avanzando en la aventura.

Uno de los momentos más emocionantes llega al construir el portal hacia el Nether, la dimensión más peligrosa en Minecraft. La sala está diseñada para poner a prueba las destrezas físicas: el ritmo se acelera con saltos constantes que te ponen en peligro de caer sobre lava.

A lo largo del recorrido de Minecraft Experience aparecen personajes como los creepers. Foto: Dazel Sarabia/ EL UNIVERSAL

En todo el recorrido te encuentras enemigos, desde zombies, arañas, y por supuesto, icónicos creepers.

La experiencia finaliza con una batalla contra los blazes, las criaturas que habitan el Nether, y es aquí donde todo el trabajo en equipo se ve reflejado con la cantidad de aldeanos que se lograron rescatar.

Incluso para quienes no conocen el videojuego, la experiencia resulta entretenida.

Te recomendamos ir con ropa cómoda porque hay muchos saltos, movimientos y volteretas... ¡es imposible no querer sumarte a la misión!

Como última parada, explora la tienda oficial de Minecraft Experience y disfrutar alguna bebida o snack en el área de comida.

Minecraft Experience también tiene su tienda de merch. Foto: Dazel Sarabia/ EL UNIVERSAL

Esta experiencia en la CDMX está pensada tanto para quienes desean adentrarse por primera vez en el universo del videojuego como para los grandes fans. Y, de acuerdo con Fever, todavía hay entradas para visitarla.

¿Cuánto cuesta la entrada Minecraft Experience 2026?

El precio general por persona es de $550 pesos. También se ofrecen paquetes especiales, como el familiar (para 4 personas), de $450 por miembro.

Los boletos se compran en taquillas o en el sitio de Fever Up.

Minecraft Experience es seguro para niños de todas las edades; sin embargo, se recomienda para 7 años en adelante.

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