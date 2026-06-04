[Publicidad]
Cuatro petroleros con pabellón iraní atravesaron el lunes el estrecho de Ormuz con cargamentos, un hecho inédito desde mediados de abril y la puesta en marcha del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, según datos de la empresa de seguimiento marítimo Kpler.
De acuerdo con la información publicada el jueves, se detectó el paso del Hilda I, el Amber, el Silvia 1 y el Happiness I, que transportaban en total 7 millones de barriles de petróleo.
Todos cargaron su mercancía a mediados de abril en la isla de Jark, principal terminal petrolera del país, por la que transita normalmente el 90% del crudo de la República Islámica.
Los buques cruzaron el estrecho el lunes con su transpondedor AIS apagado.
Lee también EU lanza misil contra petrolero que desafía el bloqueo a Irán
Irán desafía el bloqueo petrolero impuesto por EU
La empresa Kpler se basa especialmente en imágenes satelitales para rastrear los buques de transporte de materias primas.
Los cuatro buques son petroleros que habitualmente llevan cargamentos de crudo iraní a una zona offshore situada frente a las costas de Malasia y Singapur, donde los transfieren en alta mar a otros petroleros encargados de completar el trayecto hasta el cliente final, a menudo chino.
Teherán adoptó esta práctica para eludir las sanciones internacionales.
En un primer momento, los cuatro petroleros habían mantenido sus operaciones pese al conflicto. Pero habían hecho una pausa desde el 13 de abril, cuando empezó el bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes en respuesta al cierre de Ormuz por parte de Teherán.
Lee también Washington toma buque petrolero con bandera iraní
Tres petroleros vinculados a Irán ya habían desafiado el bloqueo el 15 de abril, según Kpler. Sin embargo desde entonces, ninguno había vuelto a intentarlo.
El ejército estadounidense anuncia regularmente acciones contra petroleros que intentan violar su bloqueo.
Cierre del estrecho de Ormuz más perjudicial que aranceles del 2025: WEF; podría ser más severo que crisis del Covid, revela
mcc
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Activan doble alerta por lluvias y granizo en CDMX; 11 alcaldías estarán en alerta naranja este jueves
Espectáculos
Ximena Sariñana defiende a Julieta Venegas tras críticas por su canción del Mundial 2026
Estados
Detienen a presidente del Colegio de Abogados de Zacatecas; lo acusan de presunto fraude
Cultura
Claudia Curiel anuncia apertura del Museo Textil de los Pueblos Indígenas
Sección
Hijo de inmigrantes mexicanos rompe récord: es aceptado en 49 universidades de Estados Unidos
Sección
VIDEO: el momento exacto en que explotan pipas de gas en Tepeaca, Puebla; evacúan a más de 2 mil personas
Sección
Exviolinista de Nodal presume enorme anillo y desata comparaciones con Ángela Aguilar: “También andas estrenando”
Sección
Andrea Legarreta hace inesperada confesión sobre Luis Carlos Origel: “De pronto ya nos estábamos besando”