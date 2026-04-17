Si te interesan los temas sobre el cuidado del medio ambiente, no te puedes perder este picnic en el Bosque de Chapultepec. No solo tendrá actividades ecológicas, sino que suma dinámicas para fomentar la convivencia y conmemorar el Día de la Tierra.

En Destinos te damos los detalles para que te lances.

En cada edición del Querido Picnic Ambientalista hay actividades diferentes. Foto: Freepik

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¿Qué habrá en el picnic ambientalista de Chapultepec?

El "Querido Picnic Ambientalista" se lleva a cabo desde hace 4 años. Pero es importante mencionar que no lo coordinan instituciones gubernamentales, sino la organización civil Meshico Org.

Este tipo de picnics se realizan cada tercer fin de semana del mes, tanto en el Bosque de Chapultepec como en otros puntos de la capital. Y lo mejor es que las actividades no tienen costo y el cupo es ilimitado.

Durante la siguiente edición, se conmemorará el Día de la Tierra con actividades como:

Trueque de ropa, libros y plantas

Intercambio de poemas

Juegos de mesa comunitarios

Jam musical en vivo con Amitla Jam Music

Canje de comida

Plática ambiental con Composteros Tlatelolco

Sorpresas ecológicas

Talleres sustentables

Se permite entrar con mantel y utensilios reutilizables para compartir alimentos y bebidas.

Otro dato es que en el picnic, los asistentes también pueden llegar con propuestas de actividades artísticas para enriquecer la experiencia.Si tienes en mente alguna actividad para compartir, no dudes en presentarla.

Además, habrá una rodada de bicicletas con punto de partida en El Caballito de Paseo de la Reforma.

¿A qué hora comenzará el "Querido Picnic Ambientalista" en Chapultepec?

Las actividades del "Querido Picnic Ambientalista" darán inicio a las 11:00 horas y terminarán a las 15:00 horas. Mientras, la rodada comenzará a las 10:30 horas.

¡Anota la dirección! El evento es en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, justo detrás del orquideario, en Avenida Paseo de la Reforma 126, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

La manera más fácil de llegar en transporte público es por las estaciones Chapultepec de la Línea 1 del Metro o Auditorio de la Línea 7. El Metrobús también sigue la misma ruta.

Sin duda, este picnic gratis es un plan divertido para conmemorar el Día de la Tierra, así que ve invitando a tu bestie.

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