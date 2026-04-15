El pueblo mágico de Zimapán (al noroeste de Hidalgo) es conocido por sus imponentes paisajes protagonizados por enormes montañas, que forman parte de la porción hidalguense de la exuberante Sierra Gorda.

El destino es ideal para el ecoturismo, y ofrece muchas experiencias del estilo, incluidos miradores espectaculares.

Aunque el más conocido y visitado es El Vigilante, famoso por una roca que parece el perfil de un guerrero, hace pocos días se inauguró un nuevo punto de observación entre sus montañas semidesérticas.

¿Dónde está el nuevo mirador del pueblo mágico de Zimapán?

El nuevo Mirador Comunitario ‘Dos Cielos’ se encuentra en la comunidad de San Vicente Xajhá, muy cerca de Querétaro.

Foto: Dirección de Turismo de Zimapán

La localidad es famosa porque ahí mismo se encuentran las Grutas Xajhá, un atractivo turístico con un río de agua termal que pasa entre un enorme cañón de piedra y varias cuevas.

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Desde el centro del pueblo mágico de Zimapán son unos 35 minutos en auto; de Querétaro son poco más de 2 horas; de Pachuca son unas 3 horas y de la CDMX son 4 horas.

¿Cómo es el nuevo mirador del pueblo mágico de Zimapán?

El Mirador Comunitario ‘Dos Cielos’ lleva ese nombre debido a que, en todo momento, ofrece vistas increíbles de la Sierra Gorda de Querétaro e Hidalgo.

Para llegar, la experiencia inicia con una ruta de senderismo de poco más de 3 kilómetros. Se realiza en un camino rústico, por lo que se recomienda llevar calzado antideslizante.

Foto: Dirección de Turismo de Zimapán

El trayecto no es muy demandante, de 30 a 40 minutos. Sin embargo, el clima es caluroso y el camino es de subida, motivo por el que se aconseja para personas con condición física regular.

En medio de un paisaje semidesértico y prácticamente vírgen, de profundos barrancos, los visitantes tienen la oportunidad de observar algo de la flora y fauna de la región (especialmente cardones, biznagas, mezquites y órganos), así como fósiles marinos de animales que habitaron Zimapán hace miles de años, cuando el nivel del mar cubría la zona.

Una vez en el punto más alto, entre una serie de rocas apiladas, se obtiene una panorámica de la Sierra Gorda de ambos estados, del serpenteante río Moctezuma, que marca la frontera entre las entidades, y una parte de las Grutas Xajhá, paraíso termal en la naturaleza.

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Las caprichosas montañas ofrecen uno de los spots fotográficos más impresionantes de la región.

¿Cuánto cuesta entrar al nuevo mirador del pueblo mágico de Zimapán?

El costo de entrada al nuevo mirador del pueblo mágico de Zimapán es de $50 pesos por persona.

Abre todos los días de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Para más información, envía mensaje a WhatsApp: (771) 823 9740.

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